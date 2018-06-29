Ещё
Сваха рассказала, какие женщины чаще становятся жертвами альфонсов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сваха рассказала, какие женщины чаще становятся жертвами альфонсов 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Москвичка подала в суд на мужа-иностранца, который сбежал от нее на родину, в Турцию. Мужчина прихватил из дома все ценности, даже документы на недвижимость. Российские женщины нередко становятся жертвами альфонсов.
Избежать неприятностей при поиске пары могут помочь свахи. Как рассказала телеканалу Москва 24 сотрудница профильного агентства Татьяна Косоева, профессионалы несут ответственность за дальнейшую судьбу клиентов.
"Если человек оказался альфонсом и начинает просить у вас деньги, будь то мужчина или женщина, вы сразу должны поставить своего менеджера в известность, и мы будем принимать меры. Потому что нам не все равно. Наша честь прежде всего", — подчеркнула Косоева.
По ее словам, с неприятностями может столкнуться любая женщина, но чаще жертвами аферистов становятся зрелые дамы, которые хотят успеть наладить личную жизнь.
Москва24: последние новости
Более тысячи пар поженятся перед Днем семьи,любви и верности Россиянка провела 20 часов в открытом Средиземном море Стяжка, антресоль и джакузи. Что нужно согласовывать при перепланировке
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем китайцы покупают жен-рабынь13
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу16
Родители, превратившие детей в монстров ради славы1
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан30
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
00:09
155-килограммовая модель поразила фотосессией
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение