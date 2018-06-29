Сваха рассказала, какие женщины чаще становятся жертвами альфонсов

Москвичка подала в суд на мужа-иностранца, который сбежал от нее на родину, в Турцию. Мужчина прихватил из дома все ценности, даже документы на недвижимость. Российские женщины нередко становятся жертвами альфонсов.

Избежать неприятностей при поиске пары могут помочь свахи. Как рассказала телеканалу Москва 24 сотрудница профильного агентства Татьяна Косоева, профессионалы несут ответственность за дальнейшую судьбу клиентов.

"Если человек оказался альфонсом и начинает просить у вас деньги, будь то мужчина или женщина, вы сразу должны поставить своего менеджера в известность, и мы будем принимать меры. Потому что нам не все равно. Наша честь прежде всего", — подчеркнула Косоева.

По ее словам, с неприятностями может столкнуться любая женщина, но чаще жертвами аферистов становятся зрелые дамы, которые хотят успеть наладить личную жизнь.