99-летний мужчина нашел потерянную годы назад жену

Долгое время он не мог связаться со своей возлюбленной.

Эмиль Жорж Жан-Пети-Матиле 20 лет жил со своей женой Кражай в Таиланде, однако в 2014 году ему пришлось вернуться в родную Швейцарию для лечения. На тот момент ему было 95 лет.

Пока Эмиль 18 месяцев боролся с болезнью, его жена оставалась в их общем доме на острове Ко Панган. Однако в какой-то момент мужчина потерял записную книжку со всеми телефонами и контактами. Так как Эмиль и Кражай не пользуются интернетом, записная книжка была единственным способом связаться друг с другом.

Спустя некоторое время Кражай решила, что муж скончался. Она не пыталась его отыскать и переехала из их общего дома к своей семье. Сам же Эмиль продолжал лечение в клинике, но на встречу со своей женой больше не рассчитывал.

Однако в начале июня мужчина все же обратился к туристической полиции аэропорта Суварнабхуми в Бангкоке с просьбой найти Кражай. Поиски увенчались успехом, и 99-летний Эмиль вылетел из Швейцарии, чтобы встретиться с "любовью всей своей жизни".

"Я должен сказать вам, что даже если вы стары, а ваше тело едва работает, чувство любви остается таким же сильным", — отметил Эмиль после трогательной встречи.

Он планирует остаться в Таиланде и больше никогда не расставаться со своей женой.