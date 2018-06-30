Муцениеце воссоединилась с Прилучным

Почти месяц поклонники Агаты Муцениеце и Павла Прилучного не находили себе места. В первые дни лета актриса сообщила о том, что ее брак с Павлом «на паузе». Поползли нехорошие слухи. Но похоже, супругам удалось справиться с кризисом.

На днях Агата была вынуждена вернуться с гастролей досрочно — актриса почувствовала недомогание. Но к счастью, серьезных проблем со здоровьем у Муцениеце не возникло и в скором времени Агата с мужем отправилась покататься на мотоцикле с мужем и даже опубликовала видео «покатушек» в Insta.

Поклонники такому повороту сильно обрадовались: «Агата, так приятно видеть вас с Павлом вместе, улыбаюсь во весь рот, радуюсь, как за себя», «Так приятно видеть вас вместе, берегите свою семью, даже настроение поднялось, удачи!».

Публикация от Agata M (@agataagata)

24 Июн 2018 в 12:22 PDT Напомним, об охлаждении артистов стало известно в начале июня. Ходили даже слухи об измене Павла, но актер с возмущением опроверг домыслы.

Муцениеце же через некоторое время решила ответить на обвинения хейтеров попытке пиара. «Если кто-то из вас, решил, что мы ставили брак и отношения на паузу, ради пиара, смело отписывайтесь от нас! Мы никогда и ничего, особенно, если речь идет о наших отношениях, не делаем ради дешевого пиара! Мы за это время, поняли одно — мы можем все, но не можем жить друг без друга. Поэтому, несмотря на все наши внутренние разногласия, будем искать пути! Мы с Павлом, правда, очень разные люди, но мы, скорее всего, крабики, которые нашли друг друга навсегда! А еще, все, кто любят друг друга, знайте, самое важное — разговаривать!» — написала актриса.