Ещё
Муцениеце воссоединилась с Прилучным
Далее:
Читайте также:
Ещё

Муцениеце воссоединилась с Прилучным 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Почти месяц поклонники Агаты Муцениеце и Павла Прилучного не находили себе места. В первые дни лета актриса сообщила о том, что ее брак с Павлом «на паузе». Поползли нехорошие слухи. Но похоже, супругам удалось справиться с кризисом.
На днях Агата была вынуждена вернуться с гастролей досрочно — актриса почувствовала недомогание. Но к счастью, серьезных проблем со здоровьем у Муцениеце не возникло и в скором времени Агата с мужем отправилась покататься на мотоцикле с мужем и даже опубликовала видео «покатушек» в Insta.
Поклонники такому повороту сильно обрадовались: «Агата, так приятно видеть вас с Павлом вместе, улыбаюсь во весь рот, радуюсь, как за себя», «Так приятно видеть вас вместе, берегите свою семью, даже настроение поднялось, удачи!».
Публикация от Agata M (@agataagata)
24 Июн 2018 в 12:22 PDT  Напомним, об охлаждении артистов стало известно в начале июня. Ходили даже слухи об измене Павла, но актер с возмущением опроверг домыслы.
Муцениеце же через некоторое время решила ответить на обвинения хейтеров попытке пиара. «Если кто-то из вас, решил, что мы ставили брак и отношения на паузу, ради пиара, смело отписывайтесь от нас! Мы никогда и ничего, особенно, если речь идет о наших отношениях, не делаем ради дешевого пиара! Мы за это время, поняли одно — мы можем все, но не можем жить друг без друга. Поэтому, несмотря на все наши внутренние разногласия, будем искать пути! Мы с Павлом, правда, очень разные люди, но мы, скорее всего, крабики, которые нашли друг друга навсегда! А еще, все, кто любят друг друга, знайте, самое важное — разговаривать!» — написала актриса.
Клео.Ру: последние новости
Волочкова обижена на бывшего Джулия Робертс изменила своим принципам Почему нужно пить козье молоко
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: кем вы были в прошлой жизни32
Наболело: «Выматывал меня, заставил лечь под него»169
Родители, превратившие детей в монстров ради славы1
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Мужской взгляд: «Просил переспать — получи»32
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение