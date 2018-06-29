Прилучный и Муцениеце прокомментировали слухи о разводе новым видео

Слухи о разрыве Агаты Муценице и Павла Прилучного появились еще месяц назад. Масла в огонь добавила и сама актриса. Агата подтверждала, что они с Павлом «поставили брак и отношения на паузу», но делали это вовсе не ради пиара, а для того, чтобы разобраться в своих чувствах и понять, что делать дальше.

Прилучный, Муценице и их дети Тимофей и Мия Похоже, этот способ оказался действенным. Об этом свидетельствует видео в Instagram Муценице, на котором довольные супруги катаются на мотоцикле по загородному шоссе. Агата с такой нежностью прижимается к мужу, что становится очевидным, что между ними вновь воцарилась идиллия.

— Рада, что вы вместе! Вместе, можно все пережить!

— Так приятно видеть вас вместе, — обрадовались поклонники.