Tinder в режиме ЧМ: «За одну ночь мне предложили секс 32 мексиканца, 7 шведов и одна американка»

Девушек, которые в дни матчей ЧМ в Екатеринбурге проявляли интерес к иностранным болельщикам, обвинили во всех смертных грехах. Их травят в соцсетях, а местные парни отпускают едкие и оскорбительные комментарии по поводу «низкого уровня социальной ответственности» девушек.

Читательница E1.RU уверена, что россияне просто сами не умеют «подкатывать» к девушкам, и на примере популярного приложения для знакомств показала это.

Публикуем ее мнение полностью:

Tinder (приложение для знакомств, где ты перемещаешь влево фото человека, который тебе не нравится, и вправо — того, кто тебе нравится) я установила уже давно. Вспомнила про него во время матча Мексики и Швеции, который прошел в Екатеринбурге. Открыла и испытала шок. Оказывается, вокруг меня одни иностранцы. Среди бесконечных Хулио и Родриго почти не попадаются Вани и Саши, иногда проскакивают шведские Михаэли. Ну, а что, английский я знаю, можно и пообщаться.

Первое, что меня удивило — невероятная разница между нашими парнями и иностранными. Не в пользу россиян. Красивые, классные фотографии у иностранцев и унылые — у местных. Напомню, это приложение для знакомств, в котором тебя оценивают по фото. Чего ждал Рома, который вообще оставил поле для фото пустым?

Просто сравните Рому и Джона.

А это Дэни из Мексики.

И снова местные парни.

После того, как меня тоже отправили вправо, пара совпадает и можно начинать общаться.

И тут два варианта разговора с иностранным болельщиком: либо с тобой начнут разговаривать о высоком, либо позовут к себе в отель. Сразу, без предисловий. Потому что все честные, свободные и открытые молодые люди, которые хотят хорошо провести время. Если не согласишься сразу, подождут и еще раз позовут.

А знаете, как пикапят россиянок наши парни? Никак.

Отправил сердечко и ничего не написал больше, иронично заметил: «Сейчас бы в шесть утра в тиндере сидеть» (хотя сам отправляет это сообщение в шесть утра) или спросил: «С какой целью в Tinder?». Так и представляешь, что тебя какой-нибудь оперуполномоченный допрашивает, а не Максим, которому только 19 исполнилось.

А мексиканцы? Мексиканцы сначала здороваются, потом предлагают увидеться этой ночью и только затем спрашивают, как твои дела. Почему? Потому что им нравится секс и красивые девушки. И девушкам это нравится. И это нормально.

Парень по имени Амори так ответил на мой вопрос о девушках в Екатеринбурге:

— О мой бог. Девушки. Если бы я был девушкой, я бы был лесбиянкой.

Кстати, о женщинах. Русских девушек соблазняют не только горячие иностранные болельщики, но и не менее горячие болельщицы. Правда, я девушек отправляю налево.

Иностранцы не стесняются общаться. Это третье, что бросается в глаза. Они зовут гулять, выпить, сходить с тобой на Unknown Film Festival или встретить рассвет с Ural Music Night, даже не зная, что это такое.

Они делятся тем, что очень расстроены из-за проигрыша своей команды, но рады, что она все-таки в плей-офф, и зовут тебя праздновать.

Языковой барьер при современных технологиях тоже не проблема.

А если времени нет совсем, они так и говорят, с порога:

— Привет, красотка, как ты? Прости, что я слишком прямо говорю, но я должен улетать через час, перелет в Москву. Хочешь встретиться очень быстро?

Если не получилось запикапить девушку на английском, почему бы не попробовать на русском? Вдруг она просто не поняла первое предложение.

Итак, за одну ночь ЧМ мне предложили секс 32 мексиканца, 7 шведов, 3 американца, перуанец (почему он не уехал после игры с Францией?) и 1 американка. Еще 0 русских, но это можно не считать. Ни с кем из них я так не встретилась — этому помешала только работа. Но, кажется, у меня есть приглашение на Unknown Film Festival, а Gerardo Alonso в Екатеринбурге до завтра.

Одно можно сказать с уверенностью: россиянки не забудут ЧМ-2018. Я точно не забуду. Как и девушки, которых мексиканцы или перуанцы увлекали танцевать посреди толпы. Потому что они заставили нас здорово пересмотреть отношение к парням из России.