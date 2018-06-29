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Невменяемый мужчина разделся и забрался на памятник Ленина
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Невменяемый мужчина разделся и забрался на памятник Ленина 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Мужчине связали руки и ноги
Сегодня невменяемый мужчина забрался на памятник Ленину и разделся. В 13:40 его увезли в Талаги.
Мужчину заметили около 12:40 рядом со зданием Областного правительства. На место прибыли спецслужбы. Вскоре мужчина забрался на основание памятнику Ленину и начал раздеваться. В 13:10 он был в одних трусах и свитере. В 13:30 мужчина разделся полностью и стал рвать свои трусы.
Вскоре после этого спасатели сняли его с постамента, полицейские связали ему руки и ноги. Когда его поместили в машину скорой помощи, мужчина активизировался и стал кричать нечленораздельные высказывания вроде «Нос! Рот!», «Божий храм», «да чтоб вас всех!». Сейчас мужчина едет в психбольницу.
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