Невменяемый мужчина разделся и забрался на памятник Ленина

Мужчине связали руки и ноги

Сегодня невменяемый мужчина забрался на памятник Ленину и разделся. В 13:40 его увезли в Талаги.

Мужчину заметили около 12:40 рядом со зданием Областного правительства. На место прибыли спецслужбы. Вскоре мужчина забрался на основание памятнику Ленину и начал раздеваться. В 13:10 он был в одних трусах и свитере. В 13:30 мужчина разделся полностью и стал рвать свои трусы.

Вскоре после этого спасатели сняли его с постамента, полицейские связали ему руки и ноги. Когда его поместили в машину скорой помощи, мужчина активизировался и стал кричать нечленораздельные высказывания вроде «Нос! Рот!», «Божий храм», «да чтоб вас всех!». Сейчас мужчина едет в психбольницу.