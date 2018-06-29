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Фото: Дакоту Джонсон и Криса Мартина застали на прогулке в Малибу
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Фото: Дакоту Джонсон и Криса Мартина застали на прогулке в Малибу 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Небезызвестная поговорка «раз в год и палка стреляет» сработала в случае с романом Дакоты Джонсон и Криса Мартина — сначала мало кто поверил таблоидам, заговорившим о романе актрисы и певца, тем более что молодой и незамужней Дакоте романы приписывали один за другим. Однако теперь влюбленные все чаще появляются на публике вместе и свои чувства — на радость папарацци — подтверждали не раз. На днях Дакоту в компании Криса сфотографировали во время прогулки по улицам Малибу.
Джонсон и Мартин совмещали приятное с необходимым — выгуливали пса актрисы, явно наслаждаясь теплым калифорнийским вечером и обществом друг друга. Дакоту и Криса, похоже, не смущают ни пересуды таблоидов, ни преследующие их папарацци, ни достаточно внушительная разница в возрасте (музыкант старше актрисы на 13 лет, ему — 41, а Дакоте — 28).
попкорнnews
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