Фото: Дакоту Джонсон и Криса Мартина застали на прогулке в Малибу

Небезызвестная поговорка «раз в год и палка стреляет» сработала в случае с романом Дакоты Джонсон Криса Мартина — сначала мало кто поверил таблоидам, заговорившим о романе актрисы и певца, тем более что молодой и незамужней Дакоте романы приписывали один за другим. Однако теперь влюбленные все чаще появляются на публике вместе и свои чувства — на радость папарацци — подтверждали не раз. На днях Дакоту в компании Криса сфотографировали во время прогулки по улицам Малибу.

Джонсон и Мартин совмещали приятное с необходимым — выгуливали пса актрисы, явно наслаждаясь теплым калифорнийским вечером и обществом друг друга. Дакоту и Криса, похоже, не смущают ни пересуды таблоидов, ни преследующие их папарацци, ни достаточно внушительная разница в возрасте (музыкант старше актрисы на 13 лет, ему — 41, а Дакоте — 28).

попкорнnews