Муж зубами стянул трусы с Берковой на глазах у миллиона человек

Известная российская порноактриса, телеведущая, и участница телепроекта «Дом-2» Елена Беркова показала своему миллиону подписчиков, как она шалит с мужем. В Instagram она опубликовала снимок, на котором ее муж Андрей Стоянов , с которым она в браке с 2017 года, снимает с нее розовые трусики, и не просто так, а зубами.

На втором снимке пара уже в одежде, сидит на ковре в обнимку, готовясь предаться страстному поцелую. Судя по тому, что число подписчиков порноактрисы постоянно увеличивается, интернет-аудитории, подобные публикации приходятся по душе.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Беркова опубликовала дразнящий видео-анонс своего онлайн-стриптиза.