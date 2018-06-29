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Муж зубами стянул трусы с Берковой на глазах у миллиона человек
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Муж зубами стянул трусы с Берковой на глазах у миллиона человек 

Пятый канал 46 минут назад
Фото: Пятый канал
Известная российская порноактриса, телеведущая, и участница телепроекта «Дом-2» Елена Беркова показала своему миллиону подписчиков, как она шалит с мужем. В Instagram она опубликовала снимок, на котором ее муж Андрей Стоянов, с которым она в браке с 2017 года, снимает с нее розовые трусики, и не просто так, а зубами.
На втором снимке пара уже в одежде, сидит на ковре в обнимку, готовясь предаться страстному поцелую. Судя по тому, что число подписчиков порноактрисы постоянно увеличивается, интернет-аудитории, подобные публикации приходятся по душе.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что Беркова опубликовала дразнящий видео-анонс своего онлайн-стриптиза.
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