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У них все хорошо! Агата Муцениеце и Павел Приличный катаются на мотоцикле
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У них все хорошо! Агата Муцениеце и Павел Приличный катаются на мотоцикле 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
В начале месяца Сеть взорвала новость о том, что одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса — Агата Муцениеце (29) и Павел Прилучный (30) — на грани развода. Все началось с того, что Агата разметила такой пост в своём Instagram: «Дорогие друзья. Все вы и пресса задаются вопросом про наши с Павлом отношения. Скажу кратко, наш брак стоит на паузе, решим мы эту проблему или нет, неизвестно. Большая просьба уважать нас и не забрасывать вопросами…»
И казалось бы, дела плохи — Агата даже отписалась от Павла в Instagram. Поползли слухи об измене со стороны Павла, но актёр их быстро развеял: «Друзья, в наших отношениях с Агатой не участвует третий человек, так что засуньте догадки и неуважительные высказывания себе в зад. Все, что касается наших отношений, относится только к нам двоим. Долго не хотел писать ничего по этому поводу, так как считаю, что личная жизнь — это все-таки личная жизнь. И давайте на этом закроем тему. Всем спасибо за понимание».
И вот спустя время супруги снова подписались друг на друга. А сегодня даже разместили совестное видео в Stories. Агата и Павел вместе катаются на мотоцикле и выглядят очень счастливыми!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/u-nih-vse-horosho-agata-mutsenietse-i-pavel-priluchnyj-snova-vmeste/
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