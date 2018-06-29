Муцениеце и Прилучный делятся романтическими кадрами после примирения

Как уже ранее сообщала Teleprogramma.pro, в начале месяца Агата Муцениеце Павел Прилучный серьезно поссорились. Супруги переживали кризис в отношениях и даже перестали жить вместе. Актриса перебралась жить в загородный дом, а ее супруг остался в столичной квартире. Поклонники сразу заговорили о разводе одной из самых крепких пар шоу-бизнеса. Некоторые предположили, что причиной их конфликта стала неверность Прилучного.

Однако недавно Агата призналась, что они делают все возможное для сохранения семьи. Они хотят остаться парой ради своих детей — Тимофея и Мии. Похоже, что им удается вновь стать счастливыми влюбленными. Сегодня актриса поделилась романтичным видео, на котором катается на мотоцикле с мужем. Они решили объехать район возле своего коттеджного поселка. На кадрах Муцениеце прижимается к Павлу и выглядит счастливой.

Прилучный катается на мотоцикле с Муцениеце / фото: instagram.com/stories/agataagata

Поклонники были рады вновь увидеть супругов вместе. Они считают, что им удалось миновать кризис и теперь они снова будут очень счастливы вместе. Напомним, Муцениеце познакомилась с будущим мужем на съемках «Закрытой школы». В 2011 году они тайно расписались в одном из столичных загсов. Актриса взяла фамилию супруга и вскоре подарила ему двух замечательных детей.