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Муцениеце и Прилучный делятся романтическими кадрами после примирения
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Муцениеце и Прилучный делятся романтическими кадрами после примирения 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Как уже ранее сообщала Teleprogramma.pro, в начале месяца Агата Муцениеце и Павел Прилучный серьезно поссорились. Супруги переживали кризис в отношениях и даже перестали жить вместе. Актриса перебралась жить в загородный дом, а ее супруг остался в столичной квартире. Поклонники сразу заговорили о разводе одной из самых крепких пар шоу-бизнеса. Некоторые предположили, что причиной их конфликта стала неверность Прилучного.
Однако недавно Агата призналась, что они делают все возможное для сохранения семьи. Они хотят остаться парой ради своих детей — Тимофея и Мии. Похоже, что им удается вновь стать счастливыми влюбленными. Сегодня актриса поделилась романтичным видео, на котором катается на мотоцикле с мужем. Они решили объехать район возле своего коттеджного поселка. На кадрах Муцениеце прижимается к Павлу и выглядит счастливой.
Прилучный катается на мотоцикле с Муцениеце / фото: instagram.com/stories/agataagata
Поклонники были рады вновь увидеть супругов вместе. Они считают, что им удалось миновать кризис и теперь они снова будут очень счастливы вместе. Напомним, Муцениеце познакомилась с будущим мужем на съемках «Закрытой школы». В 2011 году они тайно расписались в одном из столичных загсов. Актриса взяла фамилию супруга и вскоре подарила ему двух замечательных детей.
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