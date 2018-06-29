Фотограф снял лица женщин на пике сексуального оргазма

Литовский фотограф Альберт Поцей (Albert Pocej) поставил перед собой прелюбопытную задачу: сфотографировать лица девушек на пике сексуального удовольствия — в момент оргазма.

«Меня зовут Альберт Поцей. Я профессионально занимаюсь фотографией уже 10 лет. Этот фотопроект стал для меня своего рода вызовом: я решил запечатлеть лица женщин в момент высшего физического наслаждения. Не знаю, как мне в голову пришла эта идея. Но я мечтал об этом. Каждый день просыпался и думал о том, что просто обязан это сделать: попытаться исследовать женский оргазм с помощью фотоэксперимента», — рассказал Альберт.

«Когда я впервые озадачился этой идеей, я подумал, что это невозможно. Как найти женщин, которые согласятся на это? Я стал писать всем знакомым девушкам. Ответы были двух типов: «У меня не хватит смелости на это» или же молчание. Что ж, молчание — самый очевидный и ожидаемый ответ на подобное предложение. Каким-то образом мне удалось найти 20 девушек, которые чудом согласились поучаствовать в моём безумном фотопроекте. В процессе несколько моделей отказались, потому что думали, что им нужно будет просто имитировать оргазм. А некоторые не смогли расслабиться на съёмках. В итоге у меня осталось 15 женщин».

«Каждая модель, принявшая участие в фотопроекте, испытала настоящий оргазм во время съёмок. Чтобы суметь снять эти моменты, в некоторых случаях я использовал таймлапс, так снимки делаются автоматически каждую секунду, даже когда я не присутствую рядом с камерой. Так некоторым девушкам было легче расслабиться. Другие в этом не нуждались, поэтому большинство снимков я сделал лично».

«Больше всего я не хотел, чтобы мой проект получился фальшивым и выглядел, как некое клише. Я хотел запечатлеть настоящие чувства и эмоции. Каждый человек уникален, и его чувства особенные, как и оргазм. Я думаю, что люди посмотрят на эти снимки и задумаются о чём-то важном», — уверен фотограф.