Ещё
Прилучный и Муцениеце всех обманули
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прилучный и Муцениеце всех обманули 

Дни.ру 38 минут назад
Фото: Дни.ру
Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный снова вместе. Молодые люди смогли уладить конфликт и сохранить семью.
В своем Instagram Агата выложила коротенький ролик в формате Stories. На видеозаписи Муцениеце и Прилучный мчатся на байке по загородному шоссе. Актриса с нежностью прильнула к мужу и наслаждается поездкой.
Поклонники очень обрадовались воссоединению актерской четы. Вздохнувшие с облегчением фанаты принялись оставлять комментарии под последним опубликованным Агатой снимком.
"👏👏👏👏👏👏😘😘😘😘😘😘😘😘рада что вы вместе! Вместе можно все пережить! Счастья Вам! Добра! Понимания😉😉😉😉😉❤❤❤❤❤❤ (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.)", «Привет, так приятно видеть вас вместе, берегите свою семью, даже настроение поднялось, удачи!», — писали фолловеры.
Добавим, злопыхатели вот уже несколько недель распространяют в Сети слухи о том, что расставание актеров просто пиар. Мол, молодые люди решили привлечь внимание к своим персонам с помощью обмана.
Артистка не раз опровергала эти сплетни. Она даже публично обращалась к поклонникам и журналистам. «Если кто-то из вас, решил, что мы ставили брак и отношения на паузу, ради пиара, смело отписывайтесь от нас! Мы никогда и ничего, особенно, если речь идет о наших отношениях, не делаем ради дешевого пиара! Мы за это время, поняли одно: мы можем все, но не можем жить друг без друга», — заявила девушка.
Однако актриса не стала скрывать, что в их браке есть проблемы, причем личностные. «Мы с Павлом правда, очень разные люди, но мы скорее всего крабики, которые нашли друг друга навсегда! А еще, все кто любят друг друга, знайте, самое важное — разговаривать!» — заключила актриса.
Дни.ру: последние новости
Гузеева оскорбила знаменитого актера в эфире "Давай поженимся!" 49-летняя Бледанс в свадебном платье: Как же я люблю! Названы города с самыми толстыми невестами
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Исчезающие бикини: мода для храбрых24
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Родители, превратившие детей в монстров ради славы1
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу17
Зачем китайцы покупают жен-рабынь26
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
00:09
155-килограммовая модель поразила фотосессией
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение