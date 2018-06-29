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«Маленькая озорная девчонка»: Павел Воля поздравил Ляйсан с днем рождения
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«Маленькая озорная девчонка»: Павел Воля поздравил Ляйсан с днем рождения 

Eva.ru 53 минуты назад
Фото: Eva.ru
Павел Воля всегда по-особенному поздравляет свою супругу с праздниками, и, конечно, такое важное событие, как день рождения, не стало для него исключением. На глазах у миллионов подписчиков он в очередной раз признался любимой в своих неугасимых чувствах.
Пара Павла Воли и Ляйсан Утяшевой всегда была примером для подражания, и многие стремятся к такой семейной идиллии и гармонии в отношениях. Супруги давно вместе и воспитывают двоих детей, но между ними до сих пор не погасла та искра, которая у некоторых и вовсе не зажигается. Публикации, в которых муж и жена поздравляют друг друга, посвящая трогательные слова, можно читать бесконечно, и в этот раз Павел вновь удостоил подписчиков такой чести, отправив жене виртуальную открытку. Он не стал скрывать пожелания от чужих глаз, показав, что в его семье до сих пор царят любовь, доверие и уважение.
Ляйсан отметила свое 33-летие, и одним из первых, кто её поздравил вживую, был Павел. Какой сюрприз он устроил любимой женщине, осталось за завесой тайны, но один только текст с важными словами дорогого стоит. «Маленькая, проворная, озорная девчонка. Так и оставайся ей. Все взрослые вещи я беру на себя. А ты просто беги навстречу цветочкам, чтобы я запечатлел эти моменты. Люблю тебя. Благодарю за нашу семью. Обнимаю каждую секунду нашего времени. Беги, девчонка! Мы бежим с тобой!», — написал юморист, выставив снимок, на котором Утяшева радуется цветочному полю. «Я не знаю больше таких пар в нашем шоу-бизнесе! Такая искренность! Образец» «Это трогает до глубины души! Вы молодцы!» «Очень люблю вашу семью, стараюсь на вас равняться» «Мечта иметь такую семью»
Недавно супруги отправились в путешествие, выбрав не самую популярную для отдыха страну — Исландию. Пейзажи островного государства очаровывают и завораживают даже сквозь экраны смартфонов, что не смогли не отметить подписчики.
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