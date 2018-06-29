Дарья Мороз оголилась после слухов о разводе

Артистка Дарья Мороз разделась для откровенной фотосессией. Поклонники подозревают, что на такую откровенность актрису толкнули проблемы в личной жизни.

О том, что в семье Дарьи не все гладко в светской тусовке шепчутся уже давно. Поговаривают, что дело вот-вот закончится разводом. А причина как всегда банальна — закончилась страсть, якобы постоянные командировки и гастроли остудили пыл супругов.

Подписчики Мороз в Instagram также отметили, что в новых публикациях звезды отсутствуют хештеги, говорящие о любви к мужу и совместные фотографии. Изменился не только контент социальных сетей артистки, но и ее внешний образ. Дарья коротко остриглась, перекрасилась в оттенок блонд, а в ее одежде теперь преобладает стиль гранж. Многие подписчики полагают, что таким образом Дарья пытается начать жизнь с чистого листа.

А сегодня, 29 июня, Мороз повергла своих фолловеров в шок: женщина опубликовала откровенный снимок. На фото актриса лежит обнаженная в воде. Надо отметить, что 34-летняя звезда выглядит отлично.

Поклонники похвалили артистку за решительность и красивую фигуру. «ФОТО ПОЛУЧИЛОСЬ ПРЯМ МИСТИЧЕСКИМ И САКРАЛЬНЫМ, СОВЕРШЕННО В НЕМ НЕТ СЕКСА И ПОШЛОСТИ🤗 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)», «Дарья, прекрасная! Мое вдохновение и радость!», «Неожиданно, но очень прекрасно…», «Безумно красивая фотография 👏👏👏», «Что— то замирает внутри, когда смотришь. Безупречная красота, белое на сером… 50 оттенков … Инь и янь…», «Смело! Хотя! Такое тело 👍👍👍👍👍!сногсшибательно!»— хвали артистку пользователи Сети.