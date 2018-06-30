Сэм Смит и звезда «13 причин почему» Брэндон Флинн расстались

Несколько месяцев британский музыкант Сэм Смит и звезда сериала «13 причин почему» Брэндон Флинн радовали поклонников и злили хейтеров своими трогательными фотографиями и признаниями в любви друг другу в социальных сетях. Но и эта пара не смогла пройти проверку на прочность.

Британское издание The Sun со ссылкой на инсайдеров сообщает, что Брэндон и Сэм расстались после 9 месяцев отношений. Причиной тому послужили слишком плотные графики обоих: Смит уделяет много времени музыкальной карьере, а Флинн — актерской. Музыкант уже удалил несколько совместных снимков в Instagram, чем лишь подтвердил информацию от таблоида. Друзья певца говорят, что он очень переживает этот разрыв, но сильно занят в турне по США, так что ему есть на что отвлечься, а поклонники пары уверены, что они еще смогут наладить отношения и обязательно будут вместе.

попкорнnews