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Сэм Смит и звезда «13 причин почему» Брэндон Флинн расстались
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Сэм Смит и звезда «13 причин почему» Брэндон Флинн расстались 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Несколько месяцев британский музыкант Сэм Смит и звезда сериала «13 причин почему» Брэндон Флинн радовали поклонников и злили хейтеров своими трогательными фотографиями и признаниями в любви друг другу в социальных сетях. Но и эта пара не смогла пройти проверку на прочность.
Британское издание The Sun со ссылкой на инсайдеров сообщает, что Брэндон и Сэм расстались после 9 месяцев отношений. Причиной тому послужили слишком плотные графики обоих: Смит уделяет много времени музыкальной карьере, а Флинн — актерской. Музыкант уже удалил несколько совместных снимков в Instagram, чем лишь подтвердил информацию от таблоида. Друзья певца говорят, что он очень переживает этот разрыв, но сильно занят в турне по США, так что ему есть на что отвлечься, а поклонники пары уверены, что они еще смогут наладить отношения и обязательно будут вместе.
попкорнnews
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