«Я о тебе втайне мечтала»: Надя Дорофеева поздравила мужа с годовщиной

Надя Дорофеева подготовила для любимого трогательное поздравление в день годовщины их отношений, написав в своем микроблоге самые искренние и нежные слова. Должно быть, мужчина умилился при прочтении этих строк, как и поклонники, которые, едва сдерживая слезы, признали пару идеальной.

Популярные украинские певцы отпраздновали знаменательную дату в их жизни. Хоть это и не годовщина свадьбы, но все же не менее значимое событие — семь лет с тех пор, как они вместе, и таким счастьем невозможно было не поделиться с народом. «Еще задолго до нашего знакомства — я о тебе в тайне мечтала. Думала, что было бы неплохо, если б ты был моим парнем». Ты наверно самый сильный и интересный человек в моей жизни. Мы вместе уже 7 лет и я хочу сказать тебе большое спасибо за то, что веришь в меня, за то, что терпишь мое долгое гастрольное отсутствие. Спасибо за поддержку во всем. Владимиру Дантесу несказанно повезло с талантливой и такой же музыкальной, как он, супругой, которая восхищается им и безмерно обожает. Слова, посвященные ему, растрогали публику и она поторопилась присоединиться к поздравлениям и выразить слова восхищения.

Владимир, по словам Нади, уже в первый день их знакомства заявил, что она станет его женой, и это показалось ей смешным. Но девушка зря смеялась, ведь слова её нынешнего супруга оказались пророческими (пара узаконила свои отношения в 2015 году). Публично поблагодарив мужа за поддержку и помощь во всем, Надежда завершила свой пост и, наверняка, пошла поздравлять его лично. Вероятно, в этот вечер их ждал романтический ужин при свечах, а работа в такой особенный день ушла на задний план. «Так трогательно! Как же хочется также полюбить кого-нибудь!» «Это очень здорово, что у вас такие теплые чувства друг к другу, бегите их!» «Ему наверняка очень приятно от твоих слов, это самые важные слова!» «Сразу видно, что ты его любишь, так восхваляешь, это дорогого стоит!»

Несмотря на длительные отношения, у супружеской пары до сих пор нет детей, которых с нетерпением ожидают фанаты. Еще в прошлом году Надю заподозрили в интересном положении, но, как видно сейчас, эти догадки были напрасными.