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Водонаева влезла в скандал с Кержаковыми
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Водонаева влезла в скандал с Кержаковыми 

Russianshowbiz.info 51 минуту назад
Фото: Russianshowbiz.info
Алена Водонаева, как и многие звезды, в скандале семьи Крежаковых была на стороне Миланы, которую супруг собирается лишить родительских прав.
Но неожиданно для всех, Водонаева изменила свое мнение, назвав всех дам, включая саму Милану, которые выходят замуж за недостойных мужчин «дурами». Алена уверенна, что девушка сама выбрала для себя такую судьбу, решив связать себя узами с мужчиной, с которыми умные дамы максимум позволят себе краткосрочный роман.
Водонаева также поторопилась прокомментировать признание Миланы в том, что однажды домой она явилась пьяной, чем и успел воспользоваться ее супруг, сняв девушку в нетрезвом состоянии на камеру. «Я бы тоже сразу ушла от такой» пишет звезда.
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