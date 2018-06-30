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Популярный видеоблогер Амиран Сардаров решил жениться
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Популярный видеоблогер Амиран Сардаров решил жениться 

WDay.ru 35 минут назад
Фото: WDay.ru
Один из самых завидных холостяков России объявил о своем желании найти невесту. Об этом блогер заявил в своем Instagram.
Амиран Сардаров — эпатажный российский видеоблогер, создатель YouTube-канала «Дневник Хача» и автор книг «Халявы нет», «Мужчина всегда прав», «Жизнь с головой». Амиран входит в список самых богатых видеблогеров в интернете, его ежегодный доход оценивается в 40 млн рублей.
32-летний мужчина почти год находится в активном поиске своей половинки. По словам самого Сардарова, ему сложно доверять женщинам, потому что многие из них хотят от него только денег и славы и не намерены выстраивать серьезные отношения.
Ранее блогер встречался с моделью Анастасией Тукмачевой, также известной как Настя Туки-тук. Девушка не нашла общего языка с друзьями Сардарова, постоянно жаловалась на их хамское отношение к ней. Такое положение дел и подтолкнуло Анастасию к разрыву с возлюбленным.
После расставания звезда интернета стал регулярно жаловаться на отсутствие партнера на своем YouTube-канале. Ходили слухи, что Амиран станет новым героем самого романтического шоу «Холостяк», но мужчина рещшил не ждать нового сезона и попросил Петра Листермана (владельца агентства V. I. P. -знакомств) найти ему жену. Будущий жених также запустил проект на своем канале под названием #хачуневесту.
Кроме Листермана отбор девушек для завидного жениха проводят его друзья, рэпер T-killah, блогер Евгений Кулик и даже его бывшая девушка Анастасия. Амиран озвучил свои пожелания к будущей жене. Она должна быть женственной, душевной, порядочной и с чувством юмора. Ну и конечно, ни для кого не секрет, что Сардаров предпочитает брюнеток с красивыми и подтянутыми телами.
А как вы считаете, получится у Амирана найти свою любовь, таким экстравагантным способом?
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