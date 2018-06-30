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Почему некоторые девушки имитируют оргазм
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Почему некоторые девушки имитируют оргазм 

Умная 1 час назад
Фото: Кадр из сериала "Orange is the new black"
Пожалуй, начнем с вопроса в лоб: вы когда-нибудь имитировали оргазм? Можете не отвечать: исследования показывают, что 67% процентов женщин время от времени притворяются. Скорее всего, вы не видите в этом ничего плохого и даже считаете, что это только идет на пользу отношениям. Плохие новости — это тоже считается за обман, который рано или поздно приведет к проблемам.
Рассказываем, почему так выходит и как эта «невинная» ложь влияет на ваши отношения.

Почему девушки имитируют оргазм?

У каждой есть своя причина. Кто-то боится обидеть партнера, кто-то стесняется и не хочет казаться «фригидной», кто-то — просто потому что «так нужно».
Это легко объяснить: никто не хочет заставить своего партнера сомневаться в его способности доставить удовольствие. При этом маскулинная культура диктует два основных постулата: мужчина должен быть секс-гигантом с любой женщиной, а секс обязательно должен заканчиваться взаимным оргазмом (иначе первый пункт не выполняется).
Женщины нередко используют имитацию и как средство защиты и возможность быстро закончить неприятное действие.

Как перестать притворяться и начать жить

Все крупные изменения в отношениях так или иначе начинаются с разговора. Если вы стесняетесь обсуждать с партнером вопросы близости или боитесь это делать, стоит задуматься о причинах и том, действительно ли вы хотите быть с человеком, с которым не можете обсудить то, что вас действительно волнует.
Если до раскрепощенности в общении еще далековато, а необходимость поговорить стала действительно невыносимой, подумайте о том, чтобы привлечь профессионала. Семейный психолог поможет направить дискуссию в правильное русло и максимально корректно обсудить все волнующие вас моменты.
Постарайтесь объяснить, что то, что вы не испытываете оргазм — это сочетание нескольких факторов, а не вина исключительно партнера. Обсудите, какая цель у вашей близости — действительно ли это лишь попытка добиться «разрядки» любыми способами или еще один способ проявить свою любовь и заботу. Если второе — то вряд ли все должно сводиться к погоне за оргазмом, а значит вы сможете больше времени посвятить изучению друг друга.
Договоритесь об отсутствии стеснения в постели — в конце-концов, если вы уже занимаетесь сексом, зачем бояться попросить двигаться чуть медленнее, шлепнуть вас или использовать другую позу? Подобные «пожелания» способны значительно улучшить качество сексуальной жизни и узнать что-то необычное о партнере.
Обсудите возможность заканчивать секс не на точке оргазма, а по потребностям одного из партнеров — на случай, если ситуация окажется некомфортной или желание пройдет. Возможно, что это может вызвать небольшую обиду, поэтому особенно важно проговорить момент о том, что дело не в партнере или том, что он делает — просто так иногда бывает. Помните, что времена фразы «Закрой глаза и думай об Англии» давно прошли: секс давно стал не обязательным занятием по расписанию, а приятным времяпровождением. Партнерские отношения подразумевают равноправие и доверие, а не страх и жертвенность во всем, что касается близости.
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