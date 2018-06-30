Муцениеце сошлась с Прилучным

Муцениеце решила порадовать своих поклонников, выложив видео, на котором они с супругом весело проводят время, катаясь по своему дачному поселку на мотоцикле.

Агата снова выглядит счастливой рядом с мужем, с которым у них еще недавно в отношения возник кризис. Об этом неожиданно для всех женщина написала в начале месяца в своем блоге, в котором часто делилась с подписчиками семейными фото и подробностями личной жизни.

Муцениеце не торопилась объяснять причины разлада, отметив лишь, что их брак с возлюбленным сейчас «на паузе». Но, судя по новому видео, в отношениях с Павлом у Агаты все снова в порядке.