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Муцениеце сошлась с Прилучным
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Муцениеце сошлась с Прилучным 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Муцениеце решила порадовать своих поклонников, выложив видео, на котором они с супругом весело проводят время, катаясь по своему дачному поселку на мотоцикле.
Агата снова выглядит счастливой рядом с мужем, с которым у них еще недавно в отношения возник кризис. Об этом неожиданно для всех женщина написала в начале месяца в своем блоге, в котором часто делилась с подписчиками семейными фото и подробностями личной жизни.
Муцениеце не торопилась объяснять причины разлада, отметив лишь, что их брак с возлюбленным сейчас «на паузе». Но, судя по новому видео, в отношениях с Павлом у Агаты все снова в порядке.
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