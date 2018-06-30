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Супруг Ксении Новиковой ушел от нее к бывшей жене
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Супруг Ксении Новиковой ушел от нее к бывшей жене 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Напомним, Ксения Новикова в октябре 2015 года вступила в законный брак с бизнесменом Алексеем Сорокиным, который на период их знакомства был женат. Его супруга Татьяна даже не подозревала, что у ее мужчины роман знаменитостью. И вот теперь стало известно, что семейные отношения звезды, которая несколько недель назад вернулась в группу «Блестящие», подошли к концу.
Сама Ксения никак не комментирует проблемы личной жизни. А ее подруга Елена рассказала журналистам некоторые подробности: «Он ведет себя отвратительно. Недавно поссорился с Ксюшей и вернулся жить к бывшей жене Татьяне — больше идти ему некуда. Но это не все: на днях ездил отдыхать еще с одной пассией и ее сыном. А сам прикрывается друзьями, как будто был с компанией».
Новикова уже удалила все совместные фото с мужем из соцсетей, но официально на развод пока не подала. «Еще тогда советовала Ксюше не связываться с ним, — продолжает Елена. — Ясно же, что человек непорядочный: изменял, нескольких детей от предыдущих союзов финансово не поддерживает. Да и с чего помогать: в денежном плане у Дон Жуана все очень грустно. Но она влюбилась… К тому же Алексей легко нашел общий язык с сыновьями Ксюши, ее это подкупило».
До Сорокина у певицы уже был неудачный опыт гражданского брака. С 2006 по 2011 год Новикова сожительствовала с Андреем Середой. Двух сыновей Мирона (2008 г.) и Богдана (2010 г.), от этих отношений пара долго делила после расставания. Мужчина некоторое время прятал мальчиков в Лондоне. Сейчас он не интересуется детьми и никак их не поддерживает, — сообщает starhit.ru.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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