Супруг Ксении Новиковой ушел от нее к бывшей жене

Напомним, Ксения Новикова в октябре 2015 года вступила в законный брак с бизнесменом Алексеем Сорокиным , который на период их знакомства был женат. Его супруга Татьяна даже не подозревала, что у ее мужчины роман знаменитостью. И вот теперь стало известно, что семейные отношения звезды, которая несколько недель назад вернулась в группу «Блестящие», подошли к концу.

Сама Ксения никак не комментирует проблемы личной жизни. А ее подруга Елена рассказала журналистам некоторые подробности: «Он ведет себя отвратительно. Недавно поссорился с Ксюшей и вернулся жить к бывшей жене Татьяне — больше идти ему некуда. Но это не все: на днях ездил отдыхать еще с одной пассией и ее сыном. А сам прикрывается друзьями, как будто был с компанией».

Новикова уже удалила все совместные фото с мужем из соцсетей, но официально на развод пока не подала. «Еще тогда советовала Ксюше не связываться с ним, — продолжает Елена. — Ясно же, что человек непорядочный: изменял, нескольких детей от предыдущих союзов финансово не поддерживает. Да и с чего помогать: в денежном плане у Дон Жуана все очень грустно. Но она влюбилась… К тому же Алексей легко нашел общий язык с сыновьями Ксюши, ее это подкупило».