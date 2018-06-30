Дизайнер из Екатеринбурга устроила скандал в эфире федерального канала

Девушка пришла на программу бороться за жениха, об этом сообщает в субботу, 30 июня, «АиФ-Урал»

Накануне в эфир Первого канала вышел очередной выпуск программы «Давай поженимся». Главным героем стал 34-летний жених Дмитрий, владелец инвестиционной компании, который проживает в элитном районе Лос-Анджелеса. Мужчина имеет четыре высших образования и гордится тем, что стал успешным бизнесменом. При этом жених оказался очень требовательным. В профайле указывалось, что Дмитрий ищет девушку, которая «имеет высшее образование, хорошую работу, классическое воспитание и московскую прописку. Меркантильных и низкорослых барышень с детьми от первого брака просит не беспокоиться». Начал эфир бизнесмен довольно необычно: он вышел в студию к ведущим, а, когда сел за стол, положил на него ноги, сказав, что в Америке так принято.

Одной из невест, борющихся за сержце мужчины, оказалась 31-летняя екатеринбурженка Ольга Городецкая . Девушка является дизайнером собственного бренда одежды и управляющей в ресторане премиум сегмента, вот уже несколько лет уралочка проживает в Москве. В профайле невесты указано: «Гордится талантом зарабатывать деньги, мечтает посадить боинг. Предупреждает, что никогда не будет требовать подарков от возлюбленного. Ольга думала, что сойдет с ума, пока проводила собственное расследование в телефоне возлюбленного, но в итоге получила лишь сотрясение мозга».

Свою встречу с женихом невеста начала со слов: «Когда атакуешь небеса, нужно брать на прицел самого Бога. Согласен?». После вопросов ведущих Ольга рассказала историю своей любви: ее молодой человек активно переписывался с другими женщинами, однако участницу это не устраивало. «Все дошло до скандала, драк. Когда ты зарабатываешь деньги, нет времени проверять каждого близкого, родного человека. Из уверенной, амбициозной девочки я превратилась в истеричку, которая не могла контролировать собственные эмоции», — прокомментировала Ольга Городецкая.

На вопрос про то, какого мужчину она ищет, невеста ответила, что для нее не важны материальные ценности, главнее то, что «человек говорит, как себя ведет». После этого ведущие предложили участнице показать свой сюрприз для жениха, однако девушка заявила: «Я не подарок. Самое лучшее, что можно подарить человеку, которого ты не знаешь, это время». Поэтому подарком стало то время, за которое Дмитрий мог узнать Ольгу получше.

После того, как девушка ушла в свою комнату, началось обсуждение участниц. Ведущие спросили у бывших девушек Дмитрия, которых он попросил прийти на программу и поддержать его, что они думают о невесте. Когда те начали отвечать, Ольга вышла из своей комнаты и резко прервала разговор: «Я, конечно, вас перебила всех. Меня смущает, когда люди сидят и говорят все это за кадром. Вы два багажа, почему вы меня комментируете? Почему у вас нет настоящей жизни, вы за ним бегаете? Мне было бы неприятно, что вы постоянно вертитесь в нашем совместном общении». После этого бывшие девушки Дмитрия попытались опровергнуть заявление о «багаже», однако Ольга не стала их дослушивать и, сказав: «Мне неинтересно разговаривать», снова вернулась в свою комнату.

Хотя поведение девушки и было несколько вызывающим, через какое-то время выяснилось, что и сам жених не подарок. Дмитрия не устроило, что невеста не москвичка, однако сам он при этом не является коренным жителем Москвы, а родился в подмосковном городе Одинцово. «Я бы не стал прикручивать к „Жигулям“ колеса от BMW», — заявил он.

В итоге Дмитрий посмотрел трех девушек. Однако во время знакомства с ними жених явно скучал: он ел предложенную ему еду, переговаривался со своими бывшими девушками и практически не смотрел на участниц. В конце программы, ожидаемо, мужчина так никого и не выбрал.