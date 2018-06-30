Кержаков проявил немыслимое милосердие по отношению к супруге

Недавно Милана Кержакова заявила о том, что муж-футболист украл у нее годовалого сына и не дает с ним видеться. Для встречи с ребенком Милане нужно было доказать, что она вменяема. Накануне молодая женщина рыдала в прямом эфире в «Инстаграме», жалуясь на произвол супруга. Но сегодня она сделала в микроблоге новое признание. По ее словам, она была неправа и «оклеветала» мужа. Оказывается, он помогал ей бороться с наркоманией. Девушке пришлось лечь в наркологическую клинику на четыре месяца, и по этой причине футболист изолировал ребенка от матери. Таким образом, Милана оклеветала своего супруга.

Кержаков долгое время молчал, хотя его осуждали в сети за его действия, называли изувером. Но сегодня, после того как Милана призналась в своем вранье, он обратился к бывшей супруге на своей странице в микроблоге. «Я горжусь тобой, что ты нашла в себе силы признаться во всём! Все совершают ошибки, но не все находят силы об этом сказать. Ты молодец! В свою очередь, я постараюсь помочь тебе со всем этим справиться!», — написал Кержаков.

Напомним, ранее Милана Кержакова призналась, что ее мама после смерти отца увлеклась наркотиками. Футболист не стал вмешиваться в это дело и предложил женщине справляться с трудностями самой.