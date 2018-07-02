Чего хотят мужчины в постели

Далеко не все мужчины готовы говорить о своих сокровенных желаниях. Но говорить о них важно, поскольку в результате молчания может пострадать качество секса и взаимная удовлетворенность партнеров. «Дельфи» раскрывает секреты, чего хотят, но не решаются сказать мужчины.

Энтузиазм и повиновение

Большинству мужчин важно доминировать во время секса, поэтому они ищут женщин, которым нравится несколько грубоватый секс. Впрочем, его пробуют и те пары, которые только завели отношения или уже давно вместе, чтобы внести разнообразие в сексуальную жизнь. Энтузиазм возбуждает и радует мужчин. Они хотят, чтобы женщине было хорошо, поэтому стараются не «застрять» в одних и тех же позах, которые могут довольно быстро надоесть. Если вы будете лежать и ждать, когда мужчина все сделает за вас обоих, результат будет весьма разочаровывающий.

Прелюдия

Мужчины так же, как и женщины, любят прелюдии — прикосновения, поцелуи, поддразнивания. Секс без прелюдии похож на американские горки без медленного подъема — вроде все понравилось, но чего-то не хватало. Мужчины не всегда предпочитают заниматься сексом в темноте — им нравится видеть свою партнершу, ее лицо, тело, волосы, губы. Многие мужчины признаются, что не хотели бы, чтобы женщины их стеснялись — иногда это понижает желание. Кроме того, мужчины желают, чтобы их партнерши также достигали оргазма, поэтому они очень ценят, когда женщина озвучивает свои предпочтения в сексе и позах.

Звуки, стоны, озвучивание желаний

Мужчинам, как и женщинам, секс может казаться не совсем искренним, если партнер не издал ни звука. Это может приглушить возбуждение и желание заниматься сексом, а вот противоположного эффекта можно добиться выражением (иногда неконтролируемым) желаний, фраз, слов. Женщины могут не стесняться и кричать, если секс доставляет им удовольствие, потому что мужчины воспринимают это как комплимент.

Особенное нижнее белье

Говорят, что перед первым сексом мужчины хотят как можно быстрее увидеть свою избранницу обнаженной, но это не совсем так. Многие признаются, что им большое удовольствие доставляет видеть женщину в нижнем белье, и это усиливает их желание заняться сексом. Сексуальное белье отличается от ежедневного нижнего и всегда привлекает внимание мужчины. Более того, в нем женщины чувствуют себя более привлекательными. Однако если речь идет о первом сексе с новым партнером, то лучше надеть белье, в котором вы будете чувствовать себя комфортно.

Необычные желания

Порой сложно сразу согласиться с какими-то желаниями партнера, например, если речь о сексе без презерватива, анальном сексе или сексе втроем. В любом случае прежде, чем решать, соглашаться или отказываться, стоит тщательно обдумать и обсудить это с партнером. Помните, что ваше здоровье, самочувствие и безопасность — превыше всего. Сможете ли вы расслабиться и действительно получать удовольствие, если в голове лишь одна мысль о том, как бы не забеременеть или не «подцепить» что-нибудь из списка сексуально-трансмиссивных заболеваний?