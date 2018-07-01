Первый раз — он трудный самый: 10 звездных историй про лишение девственности

Первый раз всегда очень волнителен — как для девушек, так и для парней. Оказывается, некоторые знаменитости тоже чувствуют стыд и неловкость, вспоминая свой «первый раз», а другие, напротив, радуются, что это произошло в нужное время с правильным человеком.

Звезда « Гарри Поттера » признается, что он был «одним из немногих, у кого был по‑настоящему удачный первый раз».

«Он произошел с человеком, которого я хорошо знал. Я рад, что у меня позже был гораздо лучший секс, но первый не был ужасно неловким, как часто рассказывают люди. Например, один мой друг просто напился и сделал это с какой-то незнакомкой под мостом».

Надо сказать, первый раз у Энжи был более кровавым, чем у большинства из нас.

«Я начала заниматься сексом с моим бойфрендом, когда мне было 14, но секс не давал мне тех эмоций, которые мне были нужны. Наступил момент, когда мне захотелось почувствовать себя ближе к нему, и тогда я схватила нож и порезала его, а он — меня. Мы обменялись кровью, были покрыты ей с ног до головы, мое сердце билось с невероятной скоростью. В то время, когда я чувствовала себя в ловушке, я резала себя. У меня много шрамов. Это был возраст, когда меня тянуло на приключения. Несколько порций пива, и «все завертелось»».

Еще до того, как Ким прославилась своим «секс-видео», она была просто 14-летней девственницей, которой хотелось заняться сексом со своим первым бойфрендом. Они встречались уже четыре года.

«Мне было почти 15, когда я потеряла девственность. Мы были безумно влюблены друг в друга, я думала, мы поженимся. Я завела маму в ванную и сказала: «Мама, я думаю, что у меня будет секс. Наверное, мне стоит пойти к врачу, чтобы он выписал мне таблетки». Мама ответила: «Ну ладно». Что еще она могла сказать?»

Лена Данэм

«Моя лучшая подруга Одри как-то пришла ко мне в надежде переночевать. Она рыдала и выглядела очень потерянной. Она просто думала, что я одна, так что она распахнула дверь без стука и застукала меня с парнем, который как раз лежал на мне и… делал то, что делают взрослые парни. Она прониклась неловкостью ситуации и завопила сквозь слезы: «Мазел тов!»»

Лена призналась, что не сказала своему бойфренду, что была девственницей, просто упомянула, что делала это «не так часто». «Было немного больнее, чем я ожидала, — признается Лена, — но по-другому. Он очень нервничал и так и не кончил. Потом мы лежали и болтали, он был в самом деле очень милым. Я призналась себе, что сделала здоровый, хотя и немного поспешный выбор партнера. Не могла дождаться, когда смогу рассказать маме».

Селин Дион

«Дело было в Дублине, в незабываемый день — 30 апреля 1988 года. Тем вечером проходило «Евровидение». Он последовал за мной в номер. Я села в изголовье кровати, ноги укрыты одеялом. Я была так счастлива остаться наедине с мужчиной, которого люблю.

Я взяла его голову в свои руки и поцеловала в губы. Обернула руки вокруг его шеи. Он держал меня крепко, а дверь была по‑прежнему открыта. И вдруг он снял мои руки и ушел в свою комнату. Я осталась одна, сердце стучит — меня трясло, и я чувствовала себя ошарашенной. Я знала, что я победила.

Я схватила телефон и позвонила в его номер, чтобы сказать: «Если ты немедленно не вернешься, я буду стучать в твою дверь». Ответа не последовало.

А потом он перезвонил несколько минут спустя из лобби отеля. Спросить, все ли со мной в порядке. Он сказал мне: «Если ты действительно этого хочешь, я буду твоим первым». Я ответила: «Ты будешь первым. И единственным»».

«Я редко встречалась с парнями до своего 18-летия, когда я встретила своего тогдашнего жениха Майкла Уэсерли. Я была очень молода, и до этого у меня не было секса. Я знала, что хочу быть по‑настоящему влюблена в того, кто лишит меня девственности, потому что все истории, которые я слышала, заканчивались тем, что секс был дерьмовым. Я хотела быть осторожна в своем выборе и убедиться, что он не оставит меня».

«Мы не должны были оказаться в парке в тот самый первый раз. Неожиданно все осветила яркая вспышка. Бум! Мы услышали, как коп подходит к окну нашей машины и просит мою девушку выйти и проследовать в их автомобиль. Там он спросил ее: «На вас напали?» «Нет, — ответила она, — это мой бойфренд». Это был кошмар! Некоторые истории прекрасны, но моя — нет».

«У меня была неприятная ситуация. Мне было 14, ему — 18. Сейчас я вспоминаю об этом и думаю, что это было отвратительно. Тогда мне казалось, что это было круто. Строго говоря, на меня надавили, заставили заняться сексом. Я не была готова. Я едва знала собственное тело. Мне казалось, что, если я откажусь, это будет не круто, а этот парень не захочет со мной разговаривать. У меня после этого не было секса еще три года, потому что я не чувствовала гармонии с собственным телом и не знала себя».

Актер признается, что ему было 15, когда «это» произошло.

«Это произошло в лесу, с девушкой, которую я только что встретил — нас познакомил один мой приятель. Все длилось две секунды, и я чувствовал себя по‑настоящему неловко. Два года спустя у меня случился еще один секс с ней же — я просто хотел доказать ей, что способен на большее».

СМИ немного знают о первых бойфрендах Меган Фокс, она не любит об этом распространяться. Признается, что у нее в жизни было много неловкого секса, но первый таким не был. Ей было 17, это был актер, имени которого она не называет. «Я была влюблена в него, и все было очень мило».