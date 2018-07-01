Секс по расписанию: надо ли себя заставлять

Работа, ипотека, домашнее хозяйство, дети — жизнь так заполнена, что на секс не остается ни времени, ни сил. Но половые органы, как и все прочие, при невостребованности атрофируются. Значит ли это, что секс принудительно нужно вносить в свой график — для поддержания формы?

Когда я произношу фразу «Секс по расписанию», очень часто в ответ получаю достаточно негативную реакцию женщин. В нашем женском сознании понятие «секс» неотделимо от понятия страсти, безрассудного желания, так часто подкрепляемого различными трогательными фильмами, сериалами и книгами, соприкоснувшись с которыми, любая среднестатистическая женщина плавно погружается глубоко на дно своей самооценки, потому как в ее жизни ничего и близко никогда не случалось.

И такой вот женщине очень часто начинает казаться, что мужчина ее недостаточно любит, раз он ни разу не пытался сорвать с нее одежду в тот момент как она чинно моет посуду после ужина или если вдруг он, бедолага, не пожирает ее глазами и не предлагает заняться сексом везде и всюду всего лишь через три года совместной жизни.

Сегодня я хочу разобрать плюсы запланированного секса, или секса по расписанию, который я считаю показателем некой взрослости отношений в паре.

Главный плюс

Итак, плюс номер раз. Самый глубинный и напрямую связанный с психологической взрослостью человека это необходимость принятия решения. Спонтанный секс, в понимании женщины— это некая постоянная инициатива мужчины и ее согласие, вдруг, под этим напором она уже не смогла сдержаться. Это наше наследие, оставленное временами, когда секса не было и в принципе. Сексуальное удовольствие, возбуждение и желание приличной женщине было совершенно не нужно. И как бы странно это не звучало в современном мире именно этот мотив сидит глубоко в женщинах любого возраста и теперь.

«Если я не проявляю инициативу никто не может сказать, что я тоже хочу секса!» Каждый первый мужчина, на консультации у сексолога высказывает формулирует проблему: он устал просить секса, секс стал способом манипуляции и торговли, в этой ситуации через довольно непродолжительное врем мужчина морально готов на измену. Каждому мужчине архиважно чувствовать себя желанным, сексуально привлекательным и порой даже соблазняемым, независимо от количества прожитых лет. И запланированный секс решает эту проблему, помогая каждому в паре достаточно просто совладать с глубинными запретами в своей психике.

Зная о том, что у вас четверг день секса, ни один и з вас уже не будет пребывать в состоянии неуверенности. А женщине это позволит признать себя желающей секса. Особенно это может быть полезно тем женщинам, чей темперамент порой не позволяет ждать инициативы со стороны мужчины, а воспитание не позволяет проявить инициативу самой.

Другие плюсы

Все остальные плюсы менее глобальны, но не менее важны. — Для нас женщин очень важно быть сексуально привлекательной. То есть если вы не успели сделать эпиляцию на ногах, это может подорвать уверенность в себе, довольство собой — и заставит вас отказаться от секса. Конечно это неправильно, и нужно любить себя такой, какая есть, и он конечно должен любить вас такой же. Все это верно, но только каждая вторая женщина так не чувствует к сожалению. И секс по расписанию, а именно запланированный день или вечер — это возможность заранее подготовиться и быть на высоте.

— Запланированный секс дает возможность проводить довольно длительную прелюдию в виде романтическо-эротических смс, фантазий, что для нас женщин также жизненно необходимо. Предвкушение создает очень тонкое психологическое состояние возбуждения.

— И, безусловно, такой секс — это самая простая возможность изменить укоренившиеся сценарии секса, которые со временем убивают все желание. Просто скажите своему любимому мужчине, что в следующий четверг его ждет что-то новое, например, безудержная нимфоманка или скромная студентка, которой нужно помочь с домашним заданием.

— Запланированное время для секса может стать важным, и я даже скажу спасительным решением для пары, живущей в бешеном ритме мегаполиса, обремененными воспитанием детей, работой, пробками и стрессами.

Такая интимная близость может дать каждому из партнеров чувствовать себя сексуально активным и желанным. Вы выбираете лишь время, удобное для вас обоих, а дальше экспериментируйте, осуществляйте фантазии друг друга, укрепляйте ваши отношения.