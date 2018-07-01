Тест на верность: узнай, есть ли у твоего мужчины связь на стороне

Мучаешься от ревности? А ты уверена, что есть повод? В мире, правда, существуют преданные мужчины, которые не способны на такое предательство. Что, если твой парень именно такой? Но, конечно, вполне может оказаться, что твои подозрения небеспочвенны и любимый регулярно ходит «налево». Чтобы узнать наверняка, пройди наш тест на измену.

В каждых отношениях случаются периоды кризиса, когда возникает впечатление, что скоро любви придет конец. И тогда в голову закрадываются самые нелепые и абсурдные опасения. В некоторых случаях это всего лишь результат излишней подозрительности, особенно если ты натура эмоциональная. Иногда же страхи начинают воплощаться в жизнь. Но все же, прежде чем набрасываться на парня с обвинениями, которые, кстати, могут быть всего лишь плодом твоей бурной фантазии, необходимо убедиться в правильности собственного мнения. И в этом тебе поможет наш тест.

Только учти один важный момент: совсем не факт, что твой подозреваемый уже переступил через неписаный обет верности, возможно, он только посмотрел в сторону порочного пути. Постарайся успокоиться и найти доказательства или просто дождись, пока факты станут явными. Главное — не мучай бедолагу подозрениями: постоянные ссоры как раз и могут толкнуть его на этот шаг!

Для тех, кто поймал благоверного с поличным, мы предлагаем посмотреть комедию «Другая женщина», которая как минимум поднимет твое настроение и покажет, что все в жизни всегда только к лучшему (смотри ролик ниже).

Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, Вконтакте, Instagram и Telegram!

Текст: Ольга Бехтольт

Фото: Shutterstock/VOSTOCK

Видео: Сцена из к/ф «Другая женщина»