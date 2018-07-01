«Они точно сойдутся!»: Алиана Устиненко почти поцеловала Александра Гобозова

Зрителям «Дома-2» известно, что Алиана Устиненко временно приехала на Сейшелы с сыном, чтобы он побыл с отцом — действующим участником телепроекта. Конечно, все сразу же подняли шум, мол, девушка вернулась не просто так и хочет вернуть мужа. Да и видеоролик, который она опубликовала на днях, стал тому подтверждением.

У Александра Гобозова были достаточно трудные отношения с его девушкой Ольгой Жариковой, которой он даже сделал предложение, но пара рассталась, и одной из причин этого стал приезд на остров его пока еще законной супруги. Мужчина отрицал возможные любовные отношения с Алианой и говорил о предстоящем расторжении брака, но их милое общение показывает обратное. Теперь фанаты не сомневаются, что между молодыми людьми вновь вспыхнули чувства. К тому же, у них есть общий ребенок, который непременно должен воссоединить их.

Конечно, многие принялись отговаривать Сашу принимать жену и все-таки довести развод до конца. Ведь супруги неоднократно расставались и даже разводились и женились вновь, что кажется окружающим глупым и безответственным. Другие же посоветовали молодым родителям подумать, прежде чем вновь отправляться в ЗАГС, и не совершать ошибок, ведь второй развод и новая свадьба спровоцируют ещё больший резонанс в обществе. «Они точно сойдутся! Я была уверена!» «Ну ничего себе… вот это неожиданность» «А как же Оля? Предложение ей делал, а как только жена вернулась так сразу у ней?» «Странная вы семейка.. то сходитесь, то расходитесь.. не понять вас» «Может, это просто постановка, привлечение внимания — показуха одним словом!»

А преданные поклонники надеются, что Гобозов и Устиненко сохранят семью и даже родят второго ребенка, что, кстати, и посоветовали сделать Алиане, так как она начинает чувствовать себя старой из-за подрастающего сына.

Публикация от Aliana Ustinenko (@aliana1001) 28 Июн 2018 в 10:30 PDT