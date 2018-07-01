Правила секса с футбольным болельщиком (не иностранным)

Период с 14 июня по 15 июля, кажется, туже можно назвать «золотым месяцем» для производителей вибраторов, которые во время мундиаля сделают годовую выручку. Да и какой тут секс, когда после двух часов в фан-зоне чувствуешь себя так, как будто ты в этом матче лично принимал участие и на тебя в какой-то момент все-таки упал Дзюба. «Домашних» болельщиков тоже сначала нужно оторвать от экрана, а потом вызывать скорую, независимо от того, выиграла или проиграла наша сборная (выиграла — спасать от алкогольного отравления, проиграла — от инфаркта).

Поэтому, чтобы не устраивать себе вынужденный целибат на время FIFA— 2018, воспользуйтесь парочкой приемов, которые помогут не только вернуть интерес любителя футбола к сексу, но и помочь ему пережить самые радостные и горькие моменты этого Чемпионата.

Надевайте форму соперника

Крайняя мера, если, не дай бог, сборная России проиграет в 1/8, и отличное дополнение к победе, если все-таки выиграет (так что можете заранее поинтересоваться, где можно купить форму испанцев). В первом случае мужчина захочет отомстить, а во втором — разделить вкус победы. Если вы еще ни разу не занимались анальным сексом, но очень хотите — это отличная и очень символичная возможность начать. Главное не забудьте правильно подготовиться к процессу, а то боль может появиться не только от пропущенных мячей.

Используйте оральные техники прямо во время домашнего просмотра матча

Экспериментируйте, замедляясь в спокойные периоды игры и ускоряясь или уходя в «глубокое горло» на голевых и опасных моментах вроде пенальти. Главное убедиться, что он не пригласил к себе парочку друзей с работы, а также делать небольшие передышки (например, чередуя с мануальными техниками). Работать ртом 90 минут без передышки не сможет даже сама Саша Грей

Устраивайте секс-перерыв между таймами

Продолжительность такого перерыва не может превышать 15 минут, поэтому ваша задача успеть «разогреться» до того момента, как он начнется. Поэтому перед тем, как сесть смотреть первый тайм — вставьте в себя специальные виброшарики, виброяйцо (например, Relentless Vibrations) или даже обычный небольшой двойной вибратор вроде We-Vibe Sync. Благодаря интенсивной вагинальной и клиторальной стимуляции, они помогут быстро достичь физиологического возбуждения, а вам останется только довершить начатое, пока тренер дает указания в раздевалке.

Используйте футбольную терминологию в сексе

Но только до конца мундиаля (а то ваш мужчина начнет возбуждаться при виде игры наших футболистов и еще долго не сможет пойти смотреть матч на стадион). Например, во время оргазма можно кричать «го-о-о-л», а мануальные техники называть «игра рукой». Ну а если мужчина случайно в позе «догги-стайл» промахнулся и попал «не туда», можно смело кричать «аут» и показывать ему «желтую карточку».