Какую опасность несут ролевые игры в постели

Ролевые игры способны разнообразить сексуальную жизнь, но что нужно знать о рисках, связанных с ними? Рано или поздно в сексуальной жизни каждой пары наступает момент, когда им хочется эту самую жизнь разнообразить. В ХХI веке существует невообразимое количество способов сделать половую жизнь интереснее для обоих партнеров — начиная от самых разнообразных секс-игрушек и заканчивая не менее разнообразными ролевыми играми.

И хотя разнообразие в половой жизни не только укрепит связь между партнерами и принесет положительные эмоции, следует помнить о безопасности, иначе последствия могут быть довольно печальны.

Зачем вообще люди играют в ролевые игры? Рано или поздно даже самый яркий секс наскучивает партнерам. И, чтобы не скучать, они начинают поиски на стороне, что ведет к изменам, ссорам и в долгосрочной перспективе к расставанию.

БДСМ: физическая опасность

Человеческая фантазия очень богата. В секс-шопах можно найти разные костюмы и атрибуты для практически любых ролевых игр.

Тем не менее, следует помнить о безопасности. Если ваша с партнером игра включает какие-то садо-мазохистские элементы вроде удушения и ударов, то обязательным пунктом является использование стоп-слова. Стоп-слово нужно для того, чтоб немедленно прекратить игру в случае, если партнер чувствует дискомфорт. Причем стоп-слово не должно быть «нет» или «остановись», «прекрати», оно должно быть максимально непривычным, чтоб сразу же дать партнеру сигнал, чтоб тот немедленно остановился.

Если во время ролевых игр вы используете какие-либо секс-игрушки, то, во-первых, перед их использованием надо обязательно прочитать инструкцию и использовать их только по назначению. Во-вторых, они обязательно должны быть стерильными.

Психологическая зависимость

Кроме этого следует помнить: так как ролевые игры — это воплощение сексуальных фантазии, то, как и в любой фантазии, есть риск увлечься этим слишком сильно. Так, возможно, один партнер перестанет возбуждаться без игры, а другому может совсем это надоесть со временем. Не стоит превращать игры в основной вид секса.

Никто не утверждает, что раз уж игры опасны, их стоит избегать вообще — всего лишь следует помнить про безопасность, и, что самое главное, внимательно прислушиваться к партнеру. Решение внести разнообразие в половую жизнь должно быть обоюдным и никак иначе.

И все же, ролевые игры не спасут, если в отношениях трещина и проблемы кроются в чем-то ином, нежели просто скучный секс.