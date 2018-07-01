Как курортные романы превращаются в ловушки мошенников

Ежегодно на курорты Черноморского побережья съезжаются сотни девушек легкого поведения, которые умеют удивлять не только в постели — по своему мастерству мошенниц они ничуть не уступают Остапу Бендеру . Поэтому, отправляясь на отдых, будьте предельно осторожны. Иначе рискуете остаться не только без денег, но и без репутации.

Так как проституция в России официально запрещена, девушки часто выдают себя за обычных отдыхающих. Как правило, клиентов они начинают искать еще днем на пляже. Они высматривают одиноких мужчин и сами заводят с ними разговор, пытаясь втереться в доверие. Не успеешь оглянуться, как кошелька уже нет.

— Проститутки на юге работают круглосуточно, — говорят в полиции. — Днем частенько устраивают соцопросы. Подходят к одинокому мужчине и задают несколько легких вопросов, которые подра­зумевают исключительно положительный ответ. «Готовы ли помочь тяжелобольному ребенку?» — слышит мужчина в очередной раз и по инерции протягивает даме деньги. Можно легко подсчитать: 3–4 клиента за день по 500–1000 рублей — и уже 60–100 тысяч в месяц в кармане.

В вечернее время способы обмана клиентов становятся более изощренными. Как правило, девушки атакуют прибрежные дискотеки — там в летний сезон орудуют сотни путан-мошенниц.

— Девушки знакомятся с мужчинами, которые и не догадываются, что они — проститутки! — рассказывают сотрудники полиции. — Спустя время, когда все разомлели, они решают продолжить вечер в более укромном месте. Как правило, дамы приглашают к себе. Частенько в разгар процесса секса в комнату врываются несколько крепких братков. В зависимости от ситуации они могут представляться братьями, молодыми людьми. В результате из клиента вытряхивают все имеющиеся деньги. Такой развод очень популярен в наши дни — надо быть предельно осторожными. Как понять, что перед вами не туристка, а проститутка? Путаны, как правило, ничего не заказывают, максимум коктейль, и постоянно находятся на танцплощадке, привлекая к себе внимание.

Любителям секса в саунах тоже нельзя расслабляться. Почти в каждом южном заведении стоят видеокамеры, которые записывают все происходящее в помещении. Не удивляйтесь, если спустя пару дней вас найдут и попросят заплатить за то, чтобы запись не попала в руки жене, деловым партнерам или на популярные ресурсы в интернете.

Проститутки и их сообщники знают, что сейчас большинство клиентов предпочитают хранить деньги на банковских карточках. Именно поэтому во многих точках стоят скиммеры — устройства для считывания информации с них. Это ноу-хау не так давно появилось в столичных борделях и теперь с успехом используется на курортах. Пока клиент развлекается с девушкой, с его карты списываются все имеющиеся деньги, которые потом вернуть, как вы понимаете, будет невозможно.

Самый уникальный случай произошел пару лет назад в пригороде Сочи. Тогда у мужчин стали пропадать дорогие мобильные телефоны известной фирмы. Оказалось, промышляли две девушки из Москвы. После страстного секса, когда клиент расслаблялся, они засовывали себе выключенные мобильники во влагалище. Мужики и подумать не могли, что их стащили путаны, потому как девушки выходили из помещения вместе с ними.

кстати

Если на курорте дама открыто заявляет о том, чем зарабатывает на жизнь, ни в коем случае не отдавайте ей деньги сразу. Перед тем как отвезти девушку в укромное место, клиент общается пару минут с ней напрямую. Та просит рассчитаться с ней сразу и передает деньги своей охране, после чего едет на квартиру. Спустя десять — пятнадцать минут решительно заявляет, что рассчитывала только на эротический массаж, а не на секс. Приезжает охрана, и девушка уходит. О своих деньгах лучше не вспоминать — вам никто их возвращать не будет.