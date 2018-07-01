Экс-супруга Вадима Казаченко пожаловалась на шантаж

Продолжается странный скандал вокруг любовного треугольника: певца Вадима Казаченко , его молодой жены Ольги и концертного директора Ирины Амати. Уже прошло несколько судов, где обе стороны высказали друг другу претензии. Исполнитель собрался уехать жить в Америку, его директор стала женой, а бывшая супруга доказала родство своего сына со знаменитостью. Казалось бы, все должны быть удовлетворены.

Но вот, новый поворот. Ольга Казаченко выступила с обвинениями. По ее словам, Ирина Амати грозится выложить Ольгины откровенные снимки в Сеть. Когда-то девушка отсылала их любимому мужу.

«Пока концертный директор моего мужа Вадима Казаченко Ира шантажирует меня угрозами выложить мои «непристойные фото», которые я якобы высылала своему мужу, хотела бы у вас спросить: а вы посылали своим мужьям или парням интимные фото? Шантажировали они вас потом ими?», — возмущена Ольга.