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Секс-бомбы или дурнушки: кого выбирают богачи
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Секс-бомбы или дурнушки: кого выбирают богачи 

WMJ.ru 2 часа назад
Часто нам кажется, что богатые и успешные мужчины в жены выбирают самых красивых и эффектных девушек. Но так ли это на самом деле?
Признаемся, прямо ответить на этот вопрос мы не можем, тема весьма субъективная. Все мы помним: для одних красота одно, для других совершенно иное. Поэтому мы лишь расскажем о самых знаменитых женах миллиардеров и покажем их, а выводы каждый уже сделает сам.

Николь Систром

Этой девушке принадлежит первый снимок в Instagram и сердце Кевина Систрома — миллиардера, который и создал эту социальную сеть.
Они познакомились еще в Стэнфорде и с тех пор поддерживают друг друга во всем. В 2010 году Кевин выложил первое фото в свою социальную сеть. На ней была изображена Николь, точнее ее нога во вьетнамке… Девушка часто шутит: если бы она знала о том, что фото войдет в историю, надела бы обувь попрезентабельнее.

Jungle baby

Публикация от  Nicole Systrom (@nicole)

Сейчас Кевин и Николь женаты и растят сына. И, что самое забавное, именно сын является ключевым персонажем в Instagram-блоге Николь.

Миранда Керр

А эта австралийская модель и «ангел» Victoria's Secret точно больше предпочитает Snapchat, ведь ее муж Эван Шпигель, сооснователь этого мессенджера.
Вообще, у Миранды до Эвана было немало успешных ухажеров. Три года она была замужем за Орландо Блумом, ей приписывали роман с Леонардо Ди Каприо, а в какой-то момент девушка и вовсе призналась в своей бисексуальности.
Тем не менее через некоторое время в СМИ просочилась информация об отношениях Керр со Шпигелем. Интересно то, что Эван моложе модели на восемь лет, но это не помешало им после двухлетнего романа сыграть свадьбу. А новость последних месяцев — Миранда родила мужу сына.

Кристи Хинце-Кларк

Еще одна австралийская модель, Кристи, — жена основателя компаний Silicon Graphics и Netscape миллиардера Джеймса Кларка. Его капитал насчитывает более 2,5 млрд долларов, а женился он аж четыре раза. Но с 2009 года души не чает в своей новой жене Кристи.
wmj.ru
Кстати, уже в 14 лет она появилась на обложке журнала Vogue, была участницей шоу «Топ-модель по-американски» и работала под покровительством известного модельного агентства Elite в Нью-Йорке. За год до того, как выйти замуж за Джеймса, девушка стала ведущей австралийской версии телевизионного реалити «Проект Подиум» и с 2008 по 2009 год провела 1-й и 2-й сезоны проекта. При этом сама девушка из состоятельной семьи: ее дедушка Расса Хинце был почитаемым австралийским политиком.

Маккензи Безос

Эта улыбчивая женщина ни много ни мало жена Джеффа Безоса — самого богатого человека в мире. Джефф является создателем онлайн-платформы Amazon, а его состояние на текущий, 2018 год насчитывает 140,7 миллиарда долларов! Только вдумайся в эту цифру!
wmj.ru
Неудивительно, что самый популярный вопрос его жене: «Были ли вы вместе, до того, как он стал богатым?» Маккензи всегда с улыбкой отвечает, что познакомилась с Джеффом еще в студенческие годы в Принстонском университете. Поженились они в 1993 году, и сейчас у пары четверо детей.

Полина Репик

Телеведущая и блогер Полина Репик не боится выставлять свою личную жизнь на всеобщее обозрение. В своем блоге она открыто рассказывает, что является женой русского олигарха и миллиардера Алексея Репика, состояние которого, по данным Forbes, 2,1 млрд долларов.

На этот раз мне ещё сложнее было выбрать фаворитов, ведь многие из вас написали просто шедевральные посты. Честно скажу, я перечитывала их по несколько раз, возвращалась к длинному списку любимых постов неоднократно чтобы выбрать из них только два!. Итак, встречайте моих победителей второго тура конкурса Блогер 80-го уровня @noyabrskaya_sova @polina.justdoit.. Информацию о победителях второго тура смотрите в профилях организаторов! А сейчас начинается самое жаркое — финал, в котором выиграть могут только победители в группах арбитров в первых двух турах, но участвовать могут все, кто выполнит условия конкурса! #блогер_80_уровня_финал. Итак, задание для финала! Необходимо выбрать две темы и написать два поста! ✅ Обращение президента… ✅ Если б я был ✅ Дружба крепкая ✅ Самое яркое событие в жизни. Оба поста необходимо разместить до 27 июня 23:59 по мск включительно!. 🎈Призы и подарки: браслеты Швейцарской марки @syl.salylimon 🎈. 🎈Каждому участнику финала необходимо написать следующую фразу: ✳Для конкурса Блогер 80-го уровня финал от @insta_fabrica @tres_mamas_notes @an.reznik ✳. 🎈Пост вместе с обязательной конкурсной фразой должны помещаться в пространство под фотографией, не переходя в комментарии. Обязательно отметить на фото организаторов @tres_mamas_notes @insta_fabrica и @an.reznik. 🎈в любом комментарии поставьте теги #блогер_80_уровня_финал. 🎈посты принимаются до 27 июня 23:59 UTC+3, а уже 28 го мы объявим финалиста. Чтобы посмотреть работы других участников, заходите к организаторам и смотрите посты на которых они отмечены!. Всем желаю удачи!😘

Публикация от  ДЕТИ МАМА ПУТЕШЕСТВИЯ (@polinarepik)

Алексей — член Экономического совета при президенте РФ и председатель совета директоров АО «Р-Фарм». Полина же была ведущей рубрики «Кудри» в программе «Девочки такие девочки» на телеканале «Ю». А сейчас она активно ведет свой YouТube-канал, где делится с подписчиками секретами красоты и рассказывает о своей жизни мамы и двух дочках.
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