Секс-бомбы или дурнушки: кого выбирают богачи

Часто нам кажется, что богатые и успешные мужчины в жены выбирают самых красивых и эффектных девушек. Но так ли это на самом деле?

Признаемся, прямо ответить на этот вопрос мы не можем, тема весьма субъективная. Все мы помним: для одних красота одно, для других совершенно иное. Поэтому мы лишь расскажем о самых знаменитых женах миллиардеров и покажем их, а выводы каждый уже сделает сам.

Николь Систром

Этой девушке принадлежит первый снимок в Instagram и сердце Кевина Систрома — миллиардера, который и создал эту социальную сеть.

Они познакомились еще в Стэнфорде и с тех пор поддерживают друг друга во всем. В 2010 году Кевин выложил первое фото в свою социальную сеть. На ней была изображена Николь, точнее ее нога во вьетнамке… Девушка часто шутит: если бы она знала о том, что фото войдет в историю, надела бы обувь попрезентабельнее.

Jungle baby Публикация от Nicole Systrom (@nicole) 9 Апр 2018 в 2:43 PDT

Сейчас Кевин и Николь женаты и растят сына. И, что самое забавное, именно сын является ключевым персонажем в Instagram-блоге Николь.

Миранда Керр

А эта австралийская модель и «ангел» Victoria's Secret точно больше предпочитает Snapchat, ведь ее муж Эван Шпигель , сооснователь этого мессенджера.

Вообще, у Миранды до Эвана было немало успешных ухажеров. Три года она была замужем за Орландо Блумом, ей приписывали роман с Леонардо Ди Каприо , а в какой-то момент девушка и вовсе призналась в своей бисексуальности.

Тем не менее через некоторое время в СМИ просочилась информация об отношениях Керр со Шпигелем. Интересно то, что Эван моложе модели на восемь лет, но это не помешало им после двухлетнего романа сыграть свадьбу. А новость последних месяцев — Миранда родила мужу сына.

Кристи Хинце-Кларк

Еще одна австралийская модель, Кристи, — жена основателя компаний Silicon Graphics и Netscape миллиардера Джеймса Кларка. Его капитал насчитывает более 2,5 млрд долларов, а женился он аж четыре раза. Но с 2009 года души не чает в своей новой жене Кристи.

wmj.ru

Кстати, уже в 14 лет она появилась на обложке журнала Vogue, была участницей шоу «Топ-модель по-американски» и работала под покровительством известного модельного агентства Elite в Нью-Йорке. За год до того, как выйти замуж за Джеймса, девушка стала ведущей австралийской версии телевизионного реалити «Проект Подиум» и с 2008 по 2009 год провела 1-й и 2-й сезоны проекта. При этом сама девушка из состоятельной семьи: ее дедушка Расса Хинце был почитаемым австралийским политиком.

Маккензи Безос

Эта улыбчивая женщина ни много ни мало жена Джеффа Безоса — самого богатого человека в мире. Джефф является создателем онлайн-платформы Amazon , а его состояние на текущий, 2018 год насчитывает 140,7 миллиарда долларов! Только вдумайся в эту цифру!

wmj.ru

Неудивительно, что самый популярный вопрос его жене: «Были ли вы вместе, до того, как он стал богатым?» Маккензи всегда с улыбкой отвечает, что познакомилась с Джеффом еще в студенческие годы в Принстонском университете . Поженились они в 1993 году, и сейчас у пары четверо детей.

Полина Репик

Телеведущая и блогер Полина Репик не боится выставлять свою личную жизнь на всеобщее обозрение. В своем блоге она открыто рассказывает, что является женой русского олигарха и миллиардера Алексея Репика , состояние которого, по данным Forbes, 2,1 млрд долларов.