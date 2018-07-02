А ты «ранний» или «поздний цветок»? В каком возрасте сексуально созревают знаки Зодиака

Кто-то с весьма юного возраста начинает исследовать свое тело, интересуется мальчиками, быстро расстается с девственностью и получает от секса огромное удовольствие, а в ком-то чувственность просыпается уже в зрелости, тогда приходят и полноценные оргазмы. И сегодня мы расскажем, кто из барышень зодиакального пантеона относится к «ранним цветам», а кто — к «поздним».

Овен (21 марта — 20 апреля)

Барышни-Овны — «ранние цветы». Они, выделяющиеся крайним любопытством ко всему, что связано с миром, и активно ищущие свое место в нем, еще в детстве стараются выяснить, чем мальчики отличаются от девочек, как устроен женский организм и как надо себя погладить, чтобы стало приятно. Как правило, они чуть ли не в пубертате теряют девственность, их чувственность быстро раскрывается, и секс становится полноценной частью их жизни, да и с оргазмами проблем не бывает.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Барышни-Тельцы относятся к «поздним цветам». Их в подростковом возрасте мальчики редко интересуют как потенциальные сексуальные партнеры, они для них просто существа с другой планеты. И хотя многие представительницы этого знака рано выходят замуж, их чувственность долго «молчит»; раскрываться она начинает только к тридцати годам, а порой и позже. В пубертате же они, как правило, не подвержены явно выраженному взрыву гормонов, не трогают себя, не жаждут стать старше, чтобы наконец-то получить доступ к плотским утехам.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Барышни-Близнецы сексом начинают интересоваться рано, однако сначала это происходит на уровне «смущенно похихикать» — он просто вызывает любопытство как нечто запретное. На практике же они не очень-то и нуждаются в тактильных контактах с мальчиками, а первый сексуальный опыт вообще чаще всего получают спонтанно. Чувственность представительниц этого знака в полной мере раскрывается приблизительно годам к двадцати, вот именно тогда секс и становится для них чуть ли не всем.

Рак (22 июня — 22 июля)

Барышни-Раки даже не «поздние», а «дикие цветы». Они могут в течение жизни так и не научиться любить секс и понимать свое тело, воспринимая половой акт как нечто необходимое исключительно для продолжения рода и для удовлетворения интимных потребностей мужа (типа: «Мужчины же без этого не могут, так что нужно просто потерпеть»). Кстати, представительницы данного знака часто теряют девственность только после свадьбы или с тем, с кем вопрос о браке практически решен.

Барышни-Львы рано осознают свою чувственность, им нравится играть со своим телом, часто свой первый оргазм посредством мастурбации они испытывают практически сразу после того, как у них начинается физиологическое половое созревание. Они не считают секс чем-то постыдным, с удовольствием экспериментируют со многими мальчиками, однако терять девственность предпочитают с теми, в кого головокружительно влюблены, а до этого обходятся обычной подростковой возней в горизонтальной плоскости.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Барышни-Девы с юного возраста относятся к своему телу как к инструменту для получения каких-то благ, поэтому отдают девственность тому, кто может быть им чем-то полезен; и при этом с собой они экспериментируют очень осторожно, часто с мыслями о наказаниях, которые постигнут их, если кто-то из родни застанет их за непристойным занятием. Что же касается чувственности, то она раскрывается после тридцати лет, и вот тогда представительницы этого знака превращаются чуть ли не в нимфоманок, которым интимные контакты просто необходимы.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Барышни-Весы достаточно рано узнают о сексуальных потребностях своего тела, однако некоторая зажатость, свойственная представительницам этого знака в детстве и пубертате, не позволяет им идти на поводу у своих гормонов. И только если рядом оказывается тот, кто в состоянии деликатно и приятно ввести их в мир эротических наслаждений, их чувственность раскрывается к восемнадцати-девятнадцати годам, в остальных случаях «интимное созревание» происходит гораздо позже.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Барышни-Скорпионы очень «ранние цветы». У них, как правило, еще в позднем детстве появляется потребность в сексе, они исследуют этот вопрос и свое тело с присущей им страстностью, а в пубертате быстро находят того, кто избавляет их от девственности, которую они считают досадной помехой. Для них половой акт — одно из самых острых наслаждений в жизни, поэтому уже в юности они в сексуальных играх становятся практически гуру, а их чувственность является предметом зависти многих окружающих.

Барышни-Стрельцы с пубертата относятся к сексу как к приятному эксперименту, но, в отличие от других девочек Зодиака, предпочитают экспериментировать не наедине с собой, а сразу с мальчиками (или даже со зрелыми мужчинами). Чувственность представительниц этого знака раскрывается быстро, однако несколько однобоко: для получения оргазма должны быть соблюдены многие условия. Например, им обязательно нужно чувствовать себя хозяйкой положения, а не юным соблазняемым существом.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Барышни-Козероги — «поздние», а иногда и «дикие цветы». Причем, как правило, представительницы данного знака достаточно рано вступают в интимные отношения, но преследуют при этом не сексуальные, а какие-то утилитарные цели. Настоящая чувственность же в них просыпается после тридцати-тридцати пяти или не просыпается вовсе. Некоторые дамы начинают испытывать истинное наслаждение от секса после сорока пяти и даже пятидесяти, вот тогда у них появляется куча любовников, в том числе и о-о-очень юных.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Барышни-Водолеи не поддаются однозначной классификации. Чувственность каждой из них зависит не от зодиакальной принадлежности и врожденного темперамента, а от установок, вложенных им в голову родителями. Те девочки этого знака, в чьих семьях отношение к сексу было свободным, рано осознают свою сексуальность, нуждаются в наличии нескольких партнеров и на протяжении всей жизни экспериментируют со своим телом. А те, кто вышел из крайне консервативного семейства, навсегда остаются зажатыми, боятся мужчин и никогда сами себя не трогают.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Барышни-Рыбы — существа удивительные. С одной стороны, они рано знакомятся со своим телом, осознают сексуальные потребности, пытаются экспериментировать с мальчиками, но с другой — дальше поцелуев и невинных поглаживаний заходить не торопятся. Их чувственность раскрывается только тогда, когда рядом появляется тот, кто очень хорошо им подходит, а произойти это может и в пятнадцать, и в сорок. Впрочем, девственность они порой теряют просто по пьяни и с тем, с кем потом и двух слов не скажут.

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK