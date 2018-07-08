Мужской взгляд: «Жить в одном мире мы не могли»

Может быть, у некоторых или у многих, или у очень многих совсем не так и таких чувств вовсе нет, но у меня есть такое понятие, как «влечение». Это не желание, хотя одно другого не исключает. Под желанием я понимаю стремление к проведению сексуальных мероприятий, а под влечением — стремление быть вместе. Влечение к женщине — это, на мой взгляд, и есть любовь.

Вот теперь про мою нереализованную любовь. Влечение было сильное, внезапное и взаимное. Я понял, что быть вместе, оставаясь самими собой, мы не можем (почему — ниже). А если кто-то перестанет быть собой, влечение исчезнет, по крайней мере — взаимное. И я совершил несвойственный юности поступок: я сделал вид, что не заметил её влечения. Девушка была меня старше, но она не поняла и попыталась высказаться прямо. И я опять сделал вид, что не понял. Наверное, она посчитала меня совсем тупым или совсем зелёным. Ну и ладно, я не тщеславен.

А сейчас я объясню, почему наша любовь не могла реализоваться.

В Одессе мы с другом были на каникулах. Мой друг влюбился в молодую девушку с Молдаванки, а у неё была старшая сестра, она самая. Мать сестёр была украинка, отец — еврей. Гены у них разложились очень странно: старшая сестра внешне была типичная украинка, младшая — типичная еврейка. На мой взгляд, старшая сестра была красива необыкновенно, но на Молдаванке красавицей считали младшую сестру: старшая была слишком высока и слишком тонка.

Родители сестёр и все родственники работали в торговле. Старшая сестра только что кончила торговый техникум (после 11 классов), младшая — готовилась туда поступать. С семьёй их я познакомился. Там была куча дядей и тётей. Нельзя сказать, что это были плохие люди, скорее наоборот, нельзя назвать их и жадными, но все разговоры, все проблемы, все вопросы были только о деньгах и ни о чём, кроме денег. Весь их мир был — деньги и торговля. Но этот мир не мог стать моим миром!

Я знал также, что не только этот мир не может стать моим, но и я никогда не буду своим в этом мире. Мне хотелось быть вместе с этой девушкой, но где мы могли быть вместе? Жить вместе в одном мире мы никак не могли.

Забрать её в свой мир, надеясь, что она не изменится? Но у меня еще не было своего мира, мне нечего было предложить. Путь в мир науки долог, при самых светлых мозгах этот путь требует много времени и полной отдачи сил. Свой мир я мог предложить нескоро — это я тогда понял и сделал вид, что не заметил нашей любви.