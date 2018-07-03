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Анастасия Вертинская откровенно рассказала о жизни с Михалковым
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Анастасия Вертинская откровенно рассказала о жизни с Михалковым 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Анастасия Вертинская совершенно спокойно реагирует на заявление Михалкова «Она меня еще любит».
Актриса признается, что Никита был для нее первой настоящей любовью, которую никогда не забывают. В какой-то момент после развода Вертинская даже хотела сойтись с бывшим партнером, но пожертвовать карьерой она не могла.
Михалков же, по словам Анастасии, не мог поддержать ее стремление добиться успеха в кино и театре. Мужчина хотел, чтобы Вертинская оставила работу и занималась женским делом «сидела на даче и рожала детей». Отношения пары по сей день считают одной из самых красивых историй любви.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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