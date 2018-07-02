10 цитат известных мужчин о женщинах

Чего Александру Петрову не хватает в характере современных девушек, какое преимущество, по версии Милоша Биковича, есть у русских женщин и почему Константин Крюков считает, что женщины сегодня развиваются не в ту сторону?

«Папа и брат учили меня, что женщину надо любить, уважать, холить и лелеять. Она не должна себе ни в чем отказывать: все, что бы она ни захотела, у нее обязано быть. Ты должен стать для любимой Богом!».

«У русских женщин есть еще одно преимущество — светлые глаза. Это мне нравится! И, конечно, русские женщины невероятно красивые!».

«Важно, чтобы девушка была разносторонней, чтобы у нее всегда была своя цель, своя история, свои интересы»

«Вообще, мне кажется, что женщины лучше, чем мужчины. Во-первых, они красивее. Во‑вторых, они тоньше. В-третьих, мудрее. В-четвертых, терпеливее. А в-пятых, они сильнее. В этой стране уж точно».

«Ощущение собственной нужности в хорошем смысле, на энергетическом уровне. Уверенность, что все сможешь, что у тебя все получится. Да, ты идешь к цели сам, своими руками все делаешь, добиваешься потом и кровью, но знаешь, что в тебя верят. Такое только женщина способна дать».

Александр Петров

«В современных девушках не хватает… собственно девушек. Очень многие стараются быть властными, самостоятельными, а это, на мой взгляд, не совсем правильно».

«Главная черта, без которой невозможно жить, — юмор. Все остальное не имеет значения, когда влюблен. Я долго пытался понять, какой должна быть женщина мечты, и убедился, что формулы не существует. Повидал все девичьи типажи, и каждый из них прекрасен. Какой именно — не имеет значения, если это та, что будет дополнять тебя, если она сможет заставить вибрировать».

«Женщина — это ведь невероятной красоты создание, это космос, без вас все бессмысленно».

Константин Крюков

«Сейчас женщины развиваются не в ту сторону, в какую должна развиваться шикарная женщина. У них идиотские мечты и кретинские взгляды на жизнь. Плюс банальный набор представлений о том, как увлечь мужчину: определенно выглядеть, определенно себя вести. При этом такая девушка — она же пустая внутри! Не человек, а функция. Большинство узконаправлены на поиск партнера и мало что знают о жизни. Банальная совместимость во внимание даже не берется».

«Когда девушка навязывается, мне становится неинтересно».

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