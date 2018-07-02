Елена Варламова: Мундиаль и предубеждения

Когда начался чемпионат мира по футболу в России, ничто не предвещало, что это будет история про гендер. Матчи, голы, сборная, песни Слепакова, удивление, что русские тоже умеют улыбаться… Затем Москву и другие города захватывает волна братания, праздника и карнавала. Но на второй неделе посреди всей этой радости и веселья все слышнее в сети стал голос русских мужчин-хейтеров. Довольно агрессивных.

…Парень из Мексики выложил в ютуб ролик: толпа мексиканцев идет по улице и останавливается под балконом, на котором стоят две девушки. Фанаты начинают петь свои традиционные песни. Это выглядит как серенада. Потом начинают скандировать «Ros-si-ya!» Это все, что они выучили по-русски. Девушки бросают в толпу цветы в благодарность за песню.

Видео очень трогательное. Понимаешь, что у этой девушки это может стать самым романтичным воспоминанием ее жизни. Кто еще когда-либо станет петь ей под балконом?.. Под видео — десятки комментариев от мексиканцев с признаниями в любви не только к российским девушкам, но и к России в целом. И только русские комментаторы отметились словами «шлюха» и «проститутка». За что?!

Все больше в сети ходит слухов о том, что девушки специально приезжают в места скопления иностранцев, чтобы познакомиться с болельщиками, и что якобы для быстрого секса без обязательств. В сети «ВКонтакте» уже организовали группу, которая выполняет функцию «полиции нравов»: выкладывают видео неподобающего, по их мнению, поведения русских девушек. Комментаторы рекомендуют друг другу избивать таких девушек или обливать зеленкой. Правда, дальше слов агрессивно настроенные мужчины пока не заходили.

Нет, все-таки «жизнерадостные, позитивные русские», как это сначала показалось иностранцам, — это не про наших парней. Праздник так хорошо начался, на улицах все улыбаются, а наши мужчины злобно ноют в сети и обвиняют русских женщин… «Девушки предпочитают НАМ, таким прекрасным русским парням, иностранцев?! Как они посмели?! Ату их, ату!» Волну подхватили СМИ: отповедью «шлюхам» уже отметился « Московский комсомолец ».

А что вы так только на мундиале-то возмутились, мужчины? А раньше вас ничто не беспокоило? Ничто не внушало опасений? Статистика браков с иностранцами растет год от года. Только по информации московских ЗАГСов в 2017 году было заключено более 13 тысяч браков с иностранными гражданами. Для сравнения, в 2005 году — менее полутора тысяч. При этом браки с иностранцами составили 15% от общего числа браков.

Статистики браков, заключенных за пределами страны, вообще не ведется. Но, например, все мои знакомые-девушки, уехавшие работать в Европу после 25–30 лет, создали семью — а здесь молодые люди, помнится, смотрели на них свысока, считая их недостаточно красивыми. Почему европейские мужчины смогли в них разглядеть то, что не разглядели русские?

Посмотрите вокруг. Вы никогда не замечали, сколько славянок по Москве ходит в хиджабах? Потому что ваши мусульманские «коллеги» настроены на брак. А вы сбегаете от своей подруги, как только дело идет к свадьбе. Не сказать, что быть женой мусульманина — это обязательно какая-то сказочная история: кому нужны подробности — почитайте любую статью о жизни кавказских женщин. Но у девушки хотя бы появилась семья, дети… Она надеется, что именно ее парень окажется не таким, как те, о ком она читала или слышала. А может быть, перед этими девушками стоял такой выбор: или ухаживания кавказского юноши — или ноль, ничего, пустота. Вы же не толпились у их дверей и не говорили им, что любите. Где вы были, я не знаю: играли в танчики или смотрели футболян, или клеили моделей по клубам…

Да что там Кавказ — наши женщины уезжают замуж в Сирию и Эмираты, в Ирак и Иран… Часто бывает, что девушек обманывают, продают в рабство, отнимают детей и выпроваживают на родину. Почему так, русские мужчины? Почему они не остались здесь, с вами? Потому что вы, конкретно вы, их не любили.

Наши женщины ездят в секс-туры в Египет и Турцию. Они платят местным «хабибам», дарят им подарки, чтобы хоть немного обмануться и почувствовать себя любимыми… Кто-то написал в соцсетях: «Правда ли, что русскую девушку можно снять за пару коктейлей?» — да наши женщины еще и сами приплатят, лишь бы почувствовать себя счастливой хоть ненадолго. Да что там секс-туризм взрослых дам — мне невыносимо больно за девушек, которые, как одна из моих знакомых, в 23 года отдалась повару из турецкого отеля — и это был ее первый мужчина. Потому что за все эти годы она оказалась не нужна в России ни одному парню. Любила ли она того турецкого повара? Или хотя бы хотела? Или она это сделала от отчаяния, как вы думаете? Если вы так блюдете нравственность, что же вы ее не остановили? Что же не нашелся ни один из вас, кто сказал бы ей: «Не отдавай свою невинность первому встречному. Останься со мной. Для меня это действительно важно»?

Нет, «разную» красоту русские мужчины уже, кажется, разучились понимать — им нужны «стандарты». Женщине всегда должно быть 18, и весить она должна не больше 50 килограмм. Иначе — «не кондиция». Наши женщины вообще постоянно что-то должны мужчинам. Они бесконечно апгрейдят себя, чтобы только привлечь уже наконец их внимание. Все эти ботоксы, филлеры и золотые нити… Наши мужчины требуют от женщин, чтобы они зарабатывали сами на себя, как на Западе, но молчали в тряпочку, как на Востоке. Были сексуальными в любом возрасте, в любом состоянии здоровья и в любом настроении духа («а то уйду налево»). Но при этом если женщину изнасиловали, то ее начинают обвинять в слишком легкомысленном наряде или поведении.

Женщины с ребенком для наших мужчин — второй сорт. Только в российском «Тиндере» можно увидеть анкетку типа «дамы „с прицепом“ — сразу идите мимо». «Прицеп» — это наши дети, если кто не понял. Как будто дети у женщин появляются как-то сами собой, без участия мужчины. Который свое удовольствие ставит выше безопасности и не думает ни о своей женщине, ни о последствиях незащищенного секса. Что уж удивляться чудовищному количеству абортов в нашей стране. Статистика о том, что хотя бы один аборт в своей жизни сделала каждая третья женщина, мягко говоря, кажется очень прилизанной. Потому что это официальная статистика государственных клиник, а подавляющее большинство женщин по этому вопросу обращаются в частные.

На практике подавляющее большинство женщин, оказавшихся в сложной ситуации, решает ребенка не оставлять. Потому что они знают, что будут обречены на одиночество. Среди моих знакомых, решившихся доверить мне столь личный момент своей жизни, как незапланированная беременность, оставила ребенка только одна! И я бесконечно горжусь ею. Она подарила жизнь прекрасному сыну, и теперь что бы ни случилось, у нее есть человек, который будет ее любить всегда. Просто так. Но она осталась матерью-одиночкой.

Впрочем, дети — это самое радостное, что может подарить незащищенный секс. По данным «СПИД.центра», в России в группе риска по ВИЧ после инъекционных наркоманов идут замужние женщины. Потому что их мужья ведут беспорядочную половую жизнь и не предохраняются — как с женой, так и со случайными женщинами.

Российская женщина с раннего детства до преклонных лет находится в парадигме постоянной конкуренции. «Потому что на десять девчонок по статистике девять ребят». Это в 20 лет. А через пару десятков лет разрыв в соотношении полов еще больше. При этом в расчет идут все мужчины страны, а многие из них находятся в тюрьмах, больны алкоголизмом и наркоманией, ведут себя агрессивно в семье, какой-то процент имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию… Почему мы тогда удивляемся, что в стране миллионы одиноких женщин?

Впрочем, ситуация может и измениться. В странах, где процветает насилие на сексуальной почве, избиение и убийства женщин, сексуальное рабство, женское обрезание и тому подобное, мужчин становится значительно больше. Просто потому что тамошние женщины (те, что остаются живы и не искалечены) стремятся при любой возможности покинуть пределы родины. Это такие чудесные страны, как Нигерия, Афганистан, Иран, Объединенные Арабские Эмираты.

Ежегодно в России в результате домашнего насилия гибнут 12–14 тысяч женщин (одна женщина каждые 40 минут). Порядка четырех тысяч дел об изнасиловании доходят до суда, хотя на самом деле насилия гораздо больше. И еще немного статистики: по подсчетам психологов, в браке изменяют порядка 70 процентов мужчин и около 30 процентов женщин.

Что ищут наши женщины на мундиале? Иллюзию счастья, праздника, любви. Мужское внимание им нужно гораздо сильнее, чем секс. Русская женщина с утра накрасится, наденет красивое платье, встанет на каблуки и хочет видеть отражение своей красоты в мужских глазах напротив. В метро, в автобусе, в офисе… Нет, мужчины, они вас не съедят и не понесут вас на руках сразу в ЗАГС, если вы им просто улыбнетесь в метро. И знакомиться даже не обязательно (ну вдруг у вас жена есть, подруга). И приставать — совсем не то. Просто дайте им понять, что вы оценили по достоинству их старания. Но вы едете, глядя мимо совершенно стеклянными глазами. Только девушка классической модельной внешности может отвлечь вас от ваших смартфонов, и тогда вы начнете на нее пялиться — впрочем, забыв уступить ей место в вагоне.

Центром гуляний футбольных болельщиков в Москве стала Никольская улица. И вот уже соцсети пишут, что это стало местом для съема. Возможно, кто-то и пришел сюда именно в надежде познакомиться. Молоденькие девушки, которых почему-то не ценят парни в классе или институте. Женщины 35+, у которых уже пару лет не было отношений. Жёны, которым изменяют мужья. Или бьют. Или пьют. Но в первую очередь они пришли сюда просто немножечко повеселиться. И почувствовать себя хоть кому-то нужной. Увидеть отражение своей красоты в мужских глазах.

На самом деле девушки гуляли здесь всегда. И до мундиаля. И пять лет назад, и десять, и двадцать. Девушки и женщины в свободное время гуляют с подругами по вечерней Москве — это нормально. Конечно, им бы хотелось гулять с молодым человеком. Или с мужем. Но если у них никого нет, им что, надо сидеть дома? Они не против познакомиться с кем-то. Просто с мужчиной. Не важно, какой национальности и из какой страны. Главное, чтобы был достойный человек. И раз уж вам, дорогие мужчины, так жалко, что они знакомятся с иностранцами, что же вы не познакомились с девушками раньше них? Что же вы все это время проходили мимо со скучным лицом? Что же вы их всех не разобрали по парам?

Пока вы мнетесь, жметесь, думаете «а что, если откажет» или ищете себе фотомодель из инстаграмчика, парни из Латинской Америки не теряют время — они действуют. Для них любая женщина красива как сама любовь — хоть в 20, хоть в 40. И плевать, что у нее морщины или целлюлит, или она на инвалидной коляске, или с ДЦП. В любой женщине есть чем восхищаться. Ну это же вечная наивная женская мечта, еще со времен фильма «Девчата»: «Иду я такая красивая, а парни так и падают и сами собой в штабеля укладываются…» Не восхищаетесь женщинами вы — значит, будет восхищаться кто-то другой.

Нет, конечно, на мундиале есть и любительницы собирать секс-коллекцию, и содержанки, и путаны. Но профессиональные секс-работницы приезжают на любые мероприятия при большом скоплении мужчин, причем не только из страны, принимающей чемпионат. Ну а если женщина занялась сексом с иностранцем по обоюдному согласию, то, в конце концов, это ее личное дело, с кем ей спать. Какая вам разница, если вы к ней никакого отношения не имеете и вам лично она клятву верности не давала? Или, может быть, вы сами без греха и поэтому имеете право побивать блудниц камнями, или что там у вас теперь вместо них — смартфоны или зеленка? Но что-то даже во времена Иисуса Христа безгрешных не находилось. И теперь сомнительно.

Все ли приехавшие болельщики оказались принцами на белых конях? Ну конечно нет. В странах Латинской Америки точно такие же гендерные проблемы, как и у нас, процветает мачизм и сексизм, женщин насилуют и бьют. И пьют болельщики не меньше наших, судя по тому, как молниеносно кончается пиво в барах. А после трех литров пива с водкой уже никто не джентльмен. И да, иногда не леди. Поэтому невоздержанное поведение в публичном месте тоже имеет место и уже попало на видео у прохожих. (Кстати, зачем они это снимали?)

Иностранным болельщикам тоже ничего не стоит «прославить» девушку на весь мир, спев про нее неприличную песню. Или под предлогом «передать привет в родную Аргентину» с милой улыбкой попросить совсем молоденькую девочку повторить на незнакомом языке: «Приезжайте, аргентинцы, я люблю сосать». И ведь найдутся парни из соседнего двора или параллельного класса, который подойдут к этой девочке и скажут: «А правда, что ты шлюха и на мундиале всем сосала? Ведь по телевизору же показывали!» Особое спасибо коллегам с телевидения, которые не догадались замаскировать лицо девушки…

Вся разница между российским и латиноамериканским мужчиной в том, что мужчина отечественный постоянно дает тебе понять: если ты не будешь «соответствовать», там, за углом, тебя ждут еще 10 конкуренток с грудью повыше. А жизнерадостный южанин будет на голубом глазу рассказывать тебе, что ты для него единственная и неповторимая и что именно ради тебя он приперся в такую даль с другого континента. Хотя это и чистейшее враньё.

К поведению футбольных фанатов есть много вопросов. Но обвинять русских женщин никто не имеет права. Если они ищут отношения где-то за пределами нашей родины или ждут иностранцев в Россию, значит, в отношениях с российскими мужчинами у них слишком многое «пошло не так».