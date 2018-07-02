Дом раздора: появились снимки особняка Елены Прокловой, который она отсудила у мужа

Елена Проклова долго не могла обрести счастье в личной жизни. Актриса не скрывает, что крутила романы с женатыми мужчинами. Позже во втором браке она потеряла двойняшек, а затем и сына, что разрушило ее отношения с возлюбленным. Спасением для нее стал третий супруг Андрей Тришин , с которым артистка прожила 30 лет вместе. Однако три года назад они развелись. Последнее время ходили слухи, что она подала иск в суд на бывшего мужа, но сама актриса эту информацию опровергала.

Все же Андрей продолжал жить с Прокловой в одном доме до недавнего времени. По некоторым данным, ей это не нравилось и она решила обратиться в суд. По брачному договору, после развода ей должен был отойти большой загородный дом в Подмосковье, где она живет, а гостевой — Тришину. Журналисты выяснили, что актриса подала иск с требованием признать за ней право собственности на дом в Жостове. На днях суд удовлетворил ее желание, и бывшему супругу артистки пришлось съехать, сообщает EG.ru

особняк Елены Прокловой в Подмосковье / фото: Руслан Вороной EG.ru У поклонников звезды появилась возможность увидеть, что она отсудила у мужа. Папарацци сделали снимки особняка Прокловой. На кадрах запечатлен роскошный двухэтажный дом, который скрыт от посторонних глаз за деревьями. У его входа есть пространство для парковки. Некоторые стены здания заросли растениями. Также на территории особняка есть небольшой пруд. Напомним, что недавно Елена Игоревна призналась, что бывший супруг строит ей еще один особняк в Сочи. Ранее она помогала ему финансово, и теперь они во многом оказывают друг другу поддержку.

около особняка есть пруд / фото: Руслан Вороной EG.ru