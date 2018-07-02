Ещё
Агата Муцениеце и Павел Прилучный помирились
Далее:
Читайте также:
Ещё

Агата Муцениеце и Павел Прилучный помирились 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Звездная пара выложила трогательное фото.
Еще совсем недавно актеры готовы были пойти на отчаянный шаг — разойтись. Они давно уже намекали на то, что у них накопилось изрядное количество претензий друг к другу. Агата объявила месяц назад, что их 7-летний брак на паузе на неопределенное время.
Напомним, что первого июня актриса опубликовала в своем Instagram душещипательный пост: «Дорогие друзья! Все вы и пресса задаетесь вопросом про наши с Павлом отношения. Скажу кратко, наш брак стоит на паузе. Решим мы эту проблему или нет — неизвестно».
И это заявление оказалось не пиар-шуткой. Фанаты заметили, что супруги практически перестали выкладывать совместные снимки. Артисты действительно разъехались, так как решили, что каждому нужно разобраться с собой и привести мысли в порядок. Их сумело сплотить горе. У Муцениеце не стало любимой бабушки. Прилучный, как настоящий мужчина, забыв все перепитии, поддержал жену в трудную минуту.
Новым фото Агата дала понять, что ее брак с Павлом Прилучным сдвинулся с мертвой точки. Актриса выложила трогательный снимок с супругом, где она его нежно обняла, а он трепетно прильнул к ее щеке: «Когда пофиг на футбол». Действительно, звездной паре есть чем заняться, после размолвки…
«Как повезло с мужем!», «Главное, когда любимый рядом и пусть весь мир подождет», «Агата, берегите вашу любовь, вы так прекрасны», — выражают свою радость поклонники от воссоединения артистов.
Фанаты верят, что Агата и Павел справятся с семейными неурядицами и станут примером для многих пар, которые находятся на грани развода. Фолловеры желают детям актеров (5-летний Тимофей и 2-летняя Мия. — прим. Ред.) вырасти в любви.
Агата Муцениеце: «По паспорту я Прилучная»
Павел и Агата Прилучные: «Сын бережет нашу любовь»
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
Популярный видеоблогер Амиран Сардаров решил жениться Муж финалистки шоу «Песни» Назимы решил снова начать отношения 38-летняя Ольга Куриленко показала себя без макияжа
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото обнаженной Хайди Клум взбудоражило Сеть21
Неожиданный эффект перевернутых бикини41
Родители, превратившие детей в монстров ради славы2
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол6
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
12:06
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол
Красота Здоровье
07:08
Звёзды, которые не уважают команду
Звёзды
01:00
Лада Дэнс ужаснула подписчиков изменившимся лицом
Звёзды
03:50
Опасные болезни, которые так и не объяснили
Здоровье
00:49
Неожиданный эффект перевернутых бикини
Мода
00:25
Невеста Данилы Козловского позирует топлес
Звёзды
08:36
Как мозг дурачит нас
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение