Агата Муцениеце и Павел Прилучный помирились

Звездная пара выложила трогательное фото.

Еще совсем недавно актеры готовы были пойти на отчаянный шаг — разойтись. Они давно уже намекали на то, что у них накопилось изрядное количество претензий друг к другу. Агата объявила месяц назад, что их 7-летний брак на паузе на неопределенное время.

Напомним, что первого июня актриса опубликовала в своем Instagram душещипательный пост: «Дорогие друзья! Все вы и пресса задаетесь вопросом про наши с Павлом отношения. Скажу кратко, наш брак стоит на паузе. Решим мы эту проблему или нет — неизвестно».

И это заявление оказалось не пиар-шуткой. Фанаты заметили, что супруги практически перестали выкладывать совместные снимки. Артисты действительно разъехались, так как решили, что каждому нужно разобраться с собой и привести мысли в порядок. Их сумело сплотить горе. У Муцениеце не стало любимой бабушки. Прилучный, как настоящий мужчина, забыв все перепитии, поддержал жену в трудную минуту.

Новым фото Агата дала понять, что ее брак с Павлом Прилучным сдвинулся с мертвой точки. Актриса выложила трогательный снимок с супругом, где она его нежно обняла, а он трепетно прильнул к ее щеке: «Когда пофиг на футбол». Действительно, звездной паре есть чем заняться, после размолвки…

«Как повезло с мужем!», «Главное, когда любимый рядом и пусть весь мир подождет», «Агата, берегите вашу любовь, вы так прекрасны», — выражают свою радость поклонники от воссоединения артистов.

Фанаты верят, что Агата и Павел справятся с семейными неурядицами и станут примером для многих пар, которые находятся на грани развода. Фолловеры желают детям актеров (5-летний Тимофей и 2-летняя Мия. — прим. Ред.) вырасти в любви.

Агата Муцениеце: «По паспорту я Прилучная»

Павел и Агата Прилучные: «Сын бережет нашу любовь»

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