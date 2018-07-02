«Просто любите друг друга»: Дарья Донцова раскрыла секрет счастливой семейной жизни

66-летняя писательница Дарья Донцова известна не только своими яркими литературными романами, но и активной общественной позицией. Она излучает оптимизм, которым щедро делится со всеми желающими. Предметом обсуждения в сети недавно стала личная жизнь автора многочисленных детективов.

Известно, что знаменитая писательница Дарья Донцова дважды разведена. Ее третьим супругом стал мужчина по имени Александр Иванович и по заявлениям женщины — именно он является ее судьбой. Не секрет, что знаменитость обожает собак — мопсов, которые уже успели стать частью ее звездного образа. От имени любимых питомцев она нередко обсуждает на своей странице те или иные вопросы, публикуя интересные посты. На днях Донцова решила раскрыть секрет счастливой семейной жизни и поводом для этого послужила неожиданная встреча: «Вчера маму в магазине остановила женщина и спросила: „Даша, сколько лет вы живете вместе с мужем?“. Мама на секунду растерялась, она года-то не считала. Но потом сообразила и ответила: „В сентябре будет 35 лет“. Женщина не ушла, спросила: „И что, будете врать, что счастливы?“. Тут мама растерялась, а тетка показала на дядечку толстенького и ну ругаться: „Вот мое сокровище, 15 лет вместе! Денег не зарабатывает! Квартиры хорошей нет! Работает за 2 копейки! Пузо отрастил! Да в браке только первые 3 дня хорошо! Я-то думала, муж меня всю жизнь любить станет…“

Донцова от „лица“ собаки Мафи указала, что ей было крайне неприятна сцена, которую устроила незнакомка. Она рассказала, что „все просто“ и на самом деле сохранить брак и сделать его успешным можно, если меньше внимания уделять себе, а больше — мужу, которого необходимо всячески подбадривать и направлять. Дарья считает, что скандалы в семье напрямую связаны с эгоизмом. Нет смысла злиться на избранника за то, что он не заработал на хорошую квартиру, нужно подсказать ему путь, как добиться улучшения жилищных условий: „И еще, надо помнить, мужу не будет всегда 25 лет. Он постареет. Потолстеет. И тогда надо его заново полюбить. И не ждать, что муж в 70 как в 25 лет себя вести станет… Просто любите друг друга“.

Подписчицы благодарят Дарью Донцову за, казалось бы, прописные истины, которые для некоторых стали откровением: „Спасибо, Дарья Аркадьевна и Мафуля, за хороший совет!“ „Ой, сколько же бестактности и хамства вам приходится выдерживать! Поражаюсь вашей выдержке! Вы молодец!“ „Все правильно и мудро. Как всегда отличные слова“. „Я ваши слова дочери покажу, сама как-то не догадалась, а вы все так точно написали“. „Как это правильно. Научись сдерживать свою прыть и мужу яму не рыть!“ „А деньги дело наживное, а любовь и уважение, единожды потеряв, вряд ли вернешь“.

Многим людям не чужда зависть к более успешным друзьям-знакомым. Но Дарья Донцова советует не верить фото, которые публикуют в сети, тогда и подобных низменных чувств возникать не должно.