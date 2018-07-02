Андрей Гайдулян больше не скрывает своих отношений с коллегой

Долгое время актер скрывал тот факт, что он расстался со своей возлюбленной, роман с которой длился 7 лет.

После шокирующей новости Андрей стал меньше общаться с фанатами в сети. Но со временем, Гайдулян вернулся к нормальной жизни и сразу же дал повод поклонникам думать, что в его сердце появилось место для новой любви.

Ею оказалась коллега Андрея, актриса Александра Валескевич, которая также какое-то время пыталась скрыть тот факт, что вместе с Гайдуляном она проводит все свое свободное время.

Устав от таких игр, пара на очередном светском мероприятии появилась вместе. Держась за руки, молодые люди позировали на камеры и давали интервью, все же пытаясь избегать вопросов о личной жизни.