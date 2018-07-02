Ещё
Андрей Гайдулян больше не скрывает своих отношений с коллегой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Андрей Гайдулян больше не скрывает своих отношений с коллегой 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Долгое время актер скрывал тот факт, что он расстался со своей возлюбленной, роман с которой длился 7 лет.
После шокирующей новости Андрей стал меньше общаться с фанатами в сети. Но со временем, Гайдулян вернулся к нормальной жизни и сразу же дал повод поклонникам думать, что в его сердце появилось место для новой любви.
Ею оказалась коллега Андрея, актриса Александра Валескевич, которая также какое-то время пыталась скрыть тот факт, что вместе с Гайдуляном она проводит все свое свободное время.
Устав от таких игр, пара на очередном светском мероприятии появилась вместе. Держась за руки, молодые люди позировали на камеры и давали интервью, все же пытаясь избегать вопросов о личной жизни.
Russianshowbiz.info: последние новости
Звезда Инстаграм откровенно рассказала о побоях мужа Алиана Гобозова съехалась с бывшим супругом Муцениеце сошлась с Прилучным
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото обнаженной Хайди Клум взбудоражило Сеть21
Неожиданный эффект перевернутых бикини41
Родители, превратившие детей в монстров ради славы2
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол6
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
12:06
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол
Красота Здоровье
07:08
Звёзды, которые не уважают команду
Звёзды
01:00
Лада Дэнс ужаснула подписчиков изменившимся лицом
Звёзды
03:50
Опасные болезни, которые так и не объяснили
Здоровье
00:49
Неожиданный эффект перевернутых бикини
Мода
00:25
Невеста Данилы Козловского позирует топлес
Звёзды
08:36
Как мозг дурачит нас
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение