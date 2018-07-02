Кто заказал травлю российских женщин?

Последнюю неделю в СМИ активно обсуждают отношения русских женщин с иностранными болельщиками. Девушек обвиняют в чрезмерной открытости, сексуальной раскрепощённости, желании «захомутать» иностранца и скорее уехать из России. Не скупились журналисты некоторых изданий и на меткие выражения в адрес россиянок, которые якобы «позорят всю страну». Корреспондент «МИР 24» побывала в московской фан-зоне, чтобы выяснить, что же на самом деле думают о происходящем иностранцы, так ли возмущены поведением своих соотечественниц русские мужчины, как пишут в СМИ, и чего хотя сами женщины.

Все началось еще до чемпионата мира по футболу, когда депутат Тамара Плетнева призвала россиянок не вступать в сексуальную связь с иностранцами, которые приедут в Россию. Парламентарий попыталась напугать женщин несерьезными намерениями заморских гостей и одиноким материнством в случае беременности. Более того, Плетнева сказала, что и семью создавать с гражданином другой страны в целом не очень-то хорошо.

«Неподобающее поведение русских женщин приведет к рождению детей в неполных семьях. Хорошо, если одной расы, а если другой? Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее», — сказала тогда Плетнева.

Буквально через неделю скандал разгорелся вокруг «самой красивой болельщицы» Натальи Немчиновой. Блондинку в кокошнике быстро заметили зарубежные и российские СМИ, однако спустя некоторое время появилась информация, что Наталья не просто модель, а звезда фильмов для взрослых. Часть медиа убрала фотографии девушки, а в сети начались горячие обсуждения на тему: «Что же о нас подумает весь мир».

«ВИНОВАТА ЛИ Я?»

В качестве доказательств антиморального поведения россиянок в пример приводят несколько видеороликов, на которых нетрезвые девушки занимаются сексом с иностранцами, анкеты на сайтах знакомств и возросшую активность в Tinder. Мы проследили за анкетами в популярном приложении. Иностранцев, желающих познакомиться с россиянками и правда не мало. Но сказать, что они открыто предлагают сексуальные отношения, нельзя. Профили девушек изменились не сильно, никаких подписей «meet with foreigners» или «open Russia with me» тоже нет. А вот иностранных супружеских пар, которые хотят познакомиться с девушкой для совместного времяпрепровождения, много. Может, перед ними просто боятся опозориться «критики»?

Но как оказалось, чтобы попасть под горячую руку, не обязательно сниматься в компрометирующих фильмах, достаточно просто сфотографироваться с иностранными болельщиками. И вот ты уже претендент на «позор нации», если верить медиа. После того, как эта тема появилась в СМИ, некоторые девушки успели пожаловаться на критику со стороны посторонних людей, которая обрушилась в их адрес.

«Мне нравится фотогравироваться с иностранными болельщиками, просто потому, что — это часть праздника. Люди, которые были на подобных мероприятиях за границей, даже на обычных музыкальных фестивалях, знают, что это абсолютно нормально — обниматься с незнакомцами и радоваться вместе. Это просто весело, и это не значит, что я пойду заниматься с кем-то сексом и вообще этого хочу. Однако даже я получила уже несколько негативных сообщений в своем Istagram, там писали, что я веду себя неправильно. В основном, все они от анонимных или закрытых аккаунтов. Люди опомнитесь», — рассказала нам Анна.

Стать объектом критики в дни чемпионата и правда можно в том случае, если ты просто вышла на улицу.

«Ехала на свой выпускной на метро. Естественно, я была в нарядном платье и с прической. Обычно я не обращаю внимания на косые взгляды пожилых женщин, а в этот раз мужчина, который сидел недалеко от меня, сквозь зубы процедил «вырядилась», — сказала Надя.

«Я шла по улице, и ко мне подошел незнакомый молодой человек, чтобы познакомиться. Я пошутила, что до 15 июля (закрытия чемпионата, — прим.ред.) не знакомлюсь. Мужчина сразу же разразился такими оскорблениями в мой адрес, что я не знала, куда бежать», — говорит Алла.

При этом, сами девушки не считают поведение иностранных болельщиков непристойным или вызывающим. Некоторые признаются, что аргентинские фанаты не раз предлагали «проводить до дома» и «остаться на ночь», но воспринимают это девушки как шутку, ссылаясь на атмосферу праздника. Хоть и не отрицают, что подобные фразы на русском языке в обычное время сочли бы оскорбительными.

«Я считаю, что каждый человек абсолютно свободен в своем выборе и делает то, что считает нужным. Как женщины, так и мужчины. Сама обстановка чемпионата подразумевает знакомство и общение с новыми людьми. И если женщина по своей воле хочет с кем-то провести время, то почему бы и нет? То же самое могу сказать и про мужчин. Иностранные болельщики ведут себя крайне вежливо и не пристают. В поведении девушек никакого навязчивого вешания на иностранцев не заметила. Все очень искренне, мило и по-доброму», — делится посетительница фан-зоны Антонина.

«ЧТО О НАС ПОДУМАЕТ ВЕСЬ МИР?» ОТВЕЧАЮТ ИНОСТРАНЦЫ

Мы решили напрямую спросить у гостей чемпионата, согласны ли они с обвинениями, которые звучат в адрес россиянок. Многие из них поинтересовались, почему такой вопрос вообще возник и удивились тому, что такая тема обсуждается в СМИ. Еще бы, ведь на родине многие из них привыкли, что медиа и общественность защищают права женщин на свободу выбора.

«Русские женщины очень открытые, дружелюбные и всегда стараются помочь. Да, у меня уже были свидания с русскими девушками. Что касается дискуссии, о которой вы говорите, могу сказать одно. На прошлом чемпионате мира по футболу в Бразилии многие бразильские женщины встречались с иностранцами. Мужчины тоже знакомились с иностранками. Это абсолютно нормально. И это не говорит о том, что эти женщины плохие или распущенные», — говорит бразильский болельщик Абраау.

Многие фанаты признаются, что не думают о серьезных отношениях, когда ходят на свидания с русскими женщинами. Не потому, что они ведут себя неправильно, а просто потому, что живут далеко.

«Русские девушки очень милые и красивые. Только им не помешало бы подучить английский, поскольку большинство знает его, откровенно говоря, плохо. У меня были свидания с русскими, прошли они очень круто. Я могу представить, что у меня может быть русская девушка, если обстоятельства сложатся подобным образом. Но с учетом того, что я из Мексики, то об этом не думаю, и ничего специально для этого делать не буду. По поводу того, что их кто-то в чем-то обвиняет, считаю неправильным, потому что весь мир так живет», — поделился своим мнением Хоссе.

Далеко не все болельщики могут похвастаться романтическими отношениями с россиянками и не торопятся искать «связь на одну ночь». Молодой человек Энгл Джастин приехал на чемпионат мира из Нью-Йорка и встречаться с русскими девушками пока не планиурет.

«Вы (русские женщины) прекрасны. Честно говоря, о человеческих качествах я пока что мало могу сказать, потому что особо ни с кем не общался. О том, что есть какие-то слухи, впервые от вас слышу. Но я лично не тороплюсь с кем-то общаться или встречаться», — сказал он.

Другие считают возникшую дискуссию в российском обществе завистью со стороны тех, кто сам не может похвастаться успехами в личной жизни.

«Я считаю, что это происходит в каждом городе и в каждой стране, где проходят мероприятия подобного уровня. Всегда есть люди, которые стараются заняться сексом с приезжими или начать с ними отношения. Думаю, все это говорят от зависти те, кто сами не могут похвастаться свиданиями с иностранцами», — сказал британец Джеймс.

Но даже мужчины, которые ни разу не ходили на свидания с русскими, по возможности, не упустили бы такой шанс.

«Я думаю, русские женщины лучшие в мире! Вы красивые, добрые, порядочные. Я ни разу не был на свидании с русской, но если бы мне предложили, точно бы пошел!», — сказал египетский болельщик.

«Я БЫ СЫМ С БРАЗИЛЬЯНОЧКОЙ!»: ОСУЖДАЮТ ЛИ РОССИЯНЕ?

Интересно, что несмотря на то, что в сети можно найти негативные комментарии мужчин в адрес представительниц слабого пола, сказать публично об этом никто из них не захотел. Может быть, все-таки люди, которые ходят на матчи, посещают фан-зоны и просто веселятся в дни чемпионата, все на одной волне? И их чувства отличаются от того, что ощущают сейчас «диванные критики»?

«Я отношусь спокойно к тому, что девушки занимаются сексом с иностранцами. Если нравится, то почему нет? Мне вот все равно абсолютно, судить я бы не стал. Но свою знакомую или подругу от секса «с первым встречным» я бы отговорил, будь он русский или иностранец. Но опять-таки. Бывают вспышки страсти, поэтому все по ситуации», — сказал Михаил.

Другие мужчины и вовсе признаются, что сами бы с радостью познакомились с иностранками, которые приехали в Россию. Кстати, они тоже с радостью фотографируются с иностранными болельщицами, которых, правда, в десятки раз меньше, чем мужчин.

«Если оба занимаются сексом по взаимному согласию и друг другу нравятся, это их дело, что в этом плохого. Я бы отговаривать не стал, пусть думают своей головой. Я бы сам познакомился с иностранкой: с бразильяночкой, аргентиночкой или мексиканочкой красивой. А если она мне откажет и скажет, что не любит знакомиться, то найду ту, которая любит», — поделился Сергей.

«Это все комплексы! Сейчас такой праздник, что на радостях все, что угодно может произойти. Если сегодня Россия выиграет (перед матчем Россия-Испания, — прим.ред.), я вообще не исключаю, что расцелую первого попавшегося человека!», — поделился своими эмоциями Иван.

ЛЮБОВЬ ИЛИ РАЗОЧАРОВАНИЕ?

А вот психологи предупреждают, что женщинам не стоит романтизировать образ иностранцев. Сегодня они — яркие фанаты, танцующие на улице, а завтра — обычные рабочие заводов и клерки в офисах со своими недостатками, отметил психолог Михаил Хорс

«Во-первых, болельщики — традиционно наиболее активная часть общества: яркие, интересные, не закомплексованные, танцуют на улицах. Складывается впечатление, что они всегда такие. Но надо понимать, что когда эти мужчины вернутся к своему станку или в свой офис, они станут гораздо менее яркими и интересными. Может быть, кто-то из них окажется жадным, кто-то хамоватым, кто-то алкоголиком», — рассказал он корреспонденту «МИР 24».

По словам Хорса, во все времена в любой стране есть женщины, которые не воспринимают реальность адекватно. Некоторые из них и правда думают, что смогут очаровать мужчину с первого взгляда раз и навсегда.

«Есть женщины-дурочки. Они думают, что если они сейчас очаруют мужчину и переспят с ним, то у них будет какое-то продолжение, они поедут в знойную Бразилию или Италию, и будет им там счастье. Но такими женщинами во все времена пользовались приезжие мужчины. Нормальная женщина не исключает такого варианта, но она его точно не ждет. Она может вступить в интимные отношения, но с пониманием, что это заезжий гастролер, и здесь он нежный, ласковый и добрый, а там у него жена или девушка», — добавил эксперт.

При всем при этом, желание русских женщин познакомиться с иностранцами вполне объяснимо, говорит специалист. Многие представительницы слабого пола чувствуют себя нелюбимыми.

«Наши женщины — самые красивые и умные. Это данность. Теперь смотрим на русских мужчин. В голове сразу возникает образ пузатого мужика, которые лежит на диване с бутылкой пива и смотрит телевизор. И вот эти умницы и красавицы между собой конкурируют за этих мужиков», — сказал Хорс.

Мужчины, которые критикуют русских женщин за связь с иностранцами, просто отвыкли от конкуренции, она им чужда, многие с ней столкнулись и вовсе впервые.

«Если ты мужик и критикуешь женщин, так иди и научись красиво танцевать и так же на улице познакомься и потанцуй, вдохнови ее. Эта критика — это жадность, потому что наши российские мужчины привыкли, что красавицы вокруг них сами вьются. Наших девушек воспитали в традиции «лишь бы какой». Их воспитали так матери, а матерей — их матери, которые прошли через войну», — добавил Хорс.

При этом, психолог обращает внимание на то, что выйти замуж за иностранца — это тренд, который держится в российских столицах уже на протяжении последних 30 лет. Во многом, это связано с советской и постсоветской романтизацией: «раз иностранец, значит бог». После чемпионата желание россиянок познакомиться с мужчинами из других стран вырастет в два раза, отмечает собеседник. Однако девушкам, которые ищут заморского принца на сайте знакомств, стоит быть осторожнее из-за участившихся случаев мошенничества. Аферисты втираются в доверие, признаются в пылкой любви и просят деньги на билет до России, потому что сейчас у них «небольшие проблемы с бизнесом». Доверчивые женщины отправляют деньги, а в результате — ни иностранца, ни своих кровно заработанных.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ