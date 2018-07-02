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Невеста разочаровалась в женихе прямо на свадьбе и отменила ее
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Невеста разочаровалась в женихе прямо на свадьбе и отменила ее 

360tv.ru 43 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Индийская невеста отменила церемонию бракосочетания и отказалась выходить замуж, увидев, как ее жених отреагировал на молнию, ударившую в поле во время проведения свадебных обетов, сообщило издание The Mirror.
Дело в том, что молодой человек очень испугался молнии, а невеста, в свою очередь, испугалась его реакции.
Решение девушки вызвало возмущение семьи жениха, который пытался разжалобить ее и донести, что отступать уже некуда. Однако родственники невесты приняли ее сторону, и в итоге все закончилось дракой: друзья жениха в отместку решили избить родственников невесты.
Как сообщается в материале, свадьбы в Индии считаются серьезным и важным мероприятием, однако этот случай не первый, когда судьбу влюбленных перечеркнула нелепость.
Так, на одной из церемоний невесте для того, чтобы разочароваться в женихе, достаточно было увидеть, как он танцует. Она была настолько потрясена движениями своего пьяного мужа, что ушла со свадьбы в слезах.
Другая невеста предпочла своему жениху гостя после того, как будущий муж на церемонии начал биться в эпилептическом припадке. Разгневанная тем, что ей не сообщили о его диагнозе до свадьбы, невеста вышла замуж за зятя своей сестры. Когда несостоявшийся муж пришел в себя и узнал о решении возлюбленной, с ним случился очередной припадок с битьем посуды.
Ранее сообщалось, что ресторан итальянской кухни в Нью-Йорке придумал делать из пиццы букеты. Ее основные ингредиенты — тесто, сыр и пепперони. Для разнообразия в ассортименте также появятся бутоньерки.
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