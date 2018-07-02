5 главных мифов о полиамории

Для начала объясним, что такое полиамория. Вдруг ты думал, что это какая-нибудь кожная болезнь или средиземноморская водоросль. На самом деле полиамория — это система отношений между мужчиной и женщиной, при которой допускаются романтические связи с другими людьми при обоюдном согласии партнеров. Не путать с полигамией, которая по сути является многоженством или многомужеством. И конечно, полиамория отличается от обычной измены, поскольку в последней никакого согласия между партнерами не существует, а любовная связь с посторонней или посторонним тщательно скрывается.

То есть в полиаморных отношениях, допустим, женщина не только знает, что ее партнер ходит налево, но и, как правило, поощряет его любовные экспедиции. Сторонники данной концепции заявляют, что подобная демократичность способна укрепить отношения, поскольку те строятся на доверии и взаимоуважении. Как ты сам понимаешь, полиамория вызывает множество этических противоречий, разбивая общество на ее сторонников и противников. И у последних сложилось несколько мифов относительно данной формы отношений. Мы не принимаем ничью сторону, но хотим лишь развенчать часть этих мифов в попытке в какой-то степени объяснить этот социальный феномен.

1. Большая вероятность заражения ВИЧ Еще в 70-х на Западе прогремел взрыв распространения инфекций, передающихся половым путем (ИППП), а в 80-х это и вовсе привело к ужасающей статистике. Еще тогда исследователи обнаружили, что риск заражения СПИДом более высок у тех, кто имеет много сексуальных партнеров. Тем не менее с тех времен многое изменилось и степень информированности общества, а также медицинские методы борьбы с болезнью привели к ее частичному сдерживанию. А вот любовь людей иметь несколько половых партнеров как раз осталась прежней. От этого еще интересней выглядит статистика, указывающая на то, что полиаморы имеют более низкие показатели заражения ИППП, чем изменяющие друг другу моногамы. Связано это с тем, что полиамор прекрасно осознает риск заражения, а потому с большей вероятностью регулярно посещает врача в профилактических целях. 10 фактов о венерических заболеваниях, которые ты не знал

2. Неудовлетворенность отношениями

Еще одно распространенное заблуждение относительно палиаморных пар. Многим кажется, что раз партнеры нуждаются в отношениях с другими людьми, то значит, они полностью не удовлетворены друг другом. На самом деле степень удовлетворенности в отношениях зависит от твоих ожиданий и насколько твое проживание с партнером им соответствует. Проще говоря, если ты получаешь в своих отношениях ту порцию свободы, которая тебе необходима, то и чувствовать себя ты будешь соответственно. Например, если человек однолюб по своей природе, то ему вовсе необязательно иметь связи на стороне, чтобы быть более счастливым в отношениях. Так же обстоит дело и с полиаморами. Их лояльность к новым романам не является признаком неудовлетворенности основным партнером, а скорее — неотъемлемой частью условного семейного кодекса, который строится на моральных убеждениях его участников.

3. Полиаморные отношения плохо сказываются на детях

Этот миф также довольно распространен среди противников полиаморных отношений. Речь не идет о том, что полиамория является идеальной средой для воспитания детей. Но вероятность того, что дети будут несчастливы в обычных семьях ничуть не ниже, чем при аналогичной ситуации у полиаморов. В любой паре есть привычные для всех проблемы. В этом смысле ни полиаморы, ни моногамы не застрахованы от семейных трудностей, которые могут нанести вред отношениям. Например, вероятность того, что ребенок останется жить в неполной семье с одним из родителей, в моногамной паре не ниже, а то и выше, чем в полиаморной. И вообще, если верить статистике, в полиаморных отношениях люди чувствуют себя более счастливыми, а значит, и для их детей будут созданы потенциально более комфортные условия.

4. Никаких обязательств

Трудно поверить, что в отношениях, в которых допускается секс на стороне, могут быть вообще какие-то обязательства или супружеская приверженность. Но дело в том, что последняя как раз и не связана напрямую с сексуальной верностью. Суть полиамории заключается в том, чтобы иметь несколько половых партнеров одновременно, при этом не разрушая брак. То есть для полиамора сохранность отношений со своим главным партнером является первостепенной, а потому им легче идти на компромиссы. Допуская свободу в личной жизни, они последовательно проявляют уважение к обоюдным потребностям и аргументам и умеют вести диалог. Для полиамора главное — это ощущение комфорта собственного и своего партнера. Такой своего рода эгоистический альтруизм, где оба имеют равную свободу, а значит, и всегда одинаково правы. Если для моногамных пар целостность семьи является самым главным и они готовы жертвовать ради этого своим счастьем, то полиаморы в этом смысле честнее сами с собой, а потому их брак пусть и имеет некоторые условности, но по своей сути это такой же брак. Только с довольными людьми.

5. Полиаморные отношения недолговечны

Появление этого мифа, скорее всего, обусловлено попыткой осмыслить столь маргинальные отношения сквозь традиционное восприятие обычных людей. «Ну раз полиаморы так легко связывают себя с другими, то значит, они легкомысленные и романы у них недолгие». На самом деле прочность брака зависит от того, как к нему относятся его участники. И в этом смысле даже приверженцы моногамии не могут быть застрахованы от коротких отношений, если они к ним изначально не были готовы. Надо понимать, что полиамор является приверженцем данной формы отношений именно из-за своей преданности партнеру. Для того чтобы ходить налево, вступать в отношения необязательно. Раз это делает полиамор, значит, он признает ценность своего союза, а открытые связи на стороне являются проявлением честности к партнеру, чтобы отношения с ним длились дольше. В какой-то степени полиамор намного честнее тех сторонников моногамии, которые расшатывают фундамент своих отношений тайными изменами. Намного ли прочнее союз полиаморной пары, чем традиционной, доподлинно указать невозможно. Но то, что он не менее долговечен, — это точно. 7 причин, по которым даже верный партнер может изменить