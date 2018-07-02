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Барбра Стрейзанд поздравила супруга с годовщиной
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Барбра Стрейзанд поздравила супруга с годовщиной 

Клео.Ру 2 часа назад
Фото: Клео.Ру
В воскресенье Барбра Стрейзанд (Barbra Streisand) поздравила своего мужа Джеймса Бролина с двадцатилетием их свадьбы, оставив в соцсетях соответствующее послание.
Певица, которой исполнилось 76 лет, напомнила об их первой встрече 22 года назад, отмечая важную дату совместной жизни. Она выложила фотографию, на которой они запечатлены вместе, и написала: «Неужели действительно прошло 22 года со времени нашего первого свидания? Женаты двадцать лет. С годовщиной тебя, дорогой».
Барбра ранее вспоминала о том, как прошло их первое свидание с мужем. «Мы были на слепом свидании. Я ожидала огромного мужчину с чудовищной бородой, а он подстригся и был гладко выбрит, — рассказывает певица. — Я спросила, кто изуродовал его волосы. Позднее он признался, что именно в тот момент и влюбился в меня. Ему нравится слышать правду, что достаточно необычно».
Сам же Джеймс признается, что семейные консультанты помогли им сохранить брак. «Я верю в консультации и их необходимость для тех, у кого есть проблемы в браке. Нужен кто-то третий, чтобы разобраться во всем, — говорит он. — Иногда брак может быть сложным, разобраться в отношениях непросто, но если вы попытаетесь, то все получится».
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