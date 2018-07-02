Джиругда указал на низкое либидо отечественных мужчин

Российский эпатажный актер Никита Джигурда не остался в стороне и от вирусной дискуссии по поводу развратности россиянок. И обвинил отечественных мужчин в их влечении к иностранцам, приехавшим на чемпионат мира. А женщин напротив — оправдал.

Джигурда считает, что российским мужчинам нужно пересмотреть свой образ жизни. Тогда и прекрасный пол не будет смотреть за границу в поисках сексуальных приключений.

«Надо вернуть России эстроген секса, чтобы девчонок удовлетворяли наши пацаны, которые сейчас загнаны стрессами, несправедливостью, зарплатами, — заявил шоумен в разговоре с «360».

При этом он снимает с женщин, мечтающих о романе с иностранцем, ответственность за свою «порочность». Актер не видит в этом их вины. отмечая, что охотницы за наживой будут существовать всегда. И всегда будут доказывать факт отцовства.