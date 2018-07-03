Милана Кержакова попросила не судить их семью, а оставить в покое

Жена футболиста считает себя виноватой в разразившемся скандале.

Сейчас Милана Кержакова стыдится, что их семейная история стала достоянием общественности. Она вновь призналась, что любит своего мужа и очень надеется на его поддержку. «Мне очень важно, что спустя столько времени, спустя публичные скандалы, обиды, слезы и непонимания, мы с Сашей услышали друг друга. Услышали и решили друг другу помочь. Никто не знает, что будет дальше, никто не знает, как сложится жизнь, но уже услышать друг друга и принять — дорогого стоит», — написала Милана в своем Instagram.

Мне стыдно, что вы стали свидетелями всего этого кошмара, в этом моя вина, и, я надеюсь, больше подобного никогда не произойдёт

— написала супруга Кержакова.

Таким очередным признанием жена футболиста поделилась с аудиторией после выхода в эфир программы « Андрей Малахов . Прямой эфир» на телеканале «Россия-1». Тогда Милана призналась, что ее сломила смерть отца — сенатора Вадима Тюльпанова , поэтому она начала употреблять алкоголь, а затем и наркотики. В итоге Александр Кержаков забрал их общего ребенка. Сначала Милана заявила, что спортсмен похитил сына, но позже призналась, что лежала в это время в наркологической клинике.

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28 Июн 2018 в 1:46 PDT Сейчас супруги, кажется, уладили конфликт.

Теперь все иначе. У меня есть поддержка в его лице, есть вера в будущее и благодарность всем, кто помогает мне сейчас

— написала Милана в своем Instagram.

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2 Июл 2018 в 10:21 PDT Александр Кержаков подтвердил свою готовность помочь жене справиться с непростой ситуацией. «Я горжусь тобой, что ты нашла в себе силы признаться во всем! Все совершают ошибки, но не все находят силы об этом сказать. Ты молодец! В свою очередь, я постараюсь помочь тебе со всем этим справиться!», — написал футболист в своем Instagram.

Напомним, что в 2015 году футболист Александр Кержаков женился на дочери политика Вадима Тюльпанова Милане. Весной 2017 года на свет появился их сын Артемий. Для футболиста этот малыш стал уже третьим ребенком. В первом браке у спортсмена в 2005 году родилась дочь Дарья. В 2013 году в отношениях с экс-возлюбленной Екатериной Сафроновой у звездного отца родился сын Игорь (в октябре 2014 года суд лишил Сафронову права участвовать в его воспитании).

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10 Апр 2018 в 4:07 PDT Недавно бывшая жена Александра Кержакова дала прессе мини-интервью, в котором сообщила, что уже четыре года не видела сына, а также не исключила, что футболист мог поднимать руку на Милану Кержакову.

А чуть позже правозащитница и владелица юридической компании Екатерина Гордон жестко высказалась о разводе Миланы и Александра Кержаковых.

_ Фото: Instagram @milanakerzhakova