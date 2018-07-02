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Жена Кержакова: «Я люблю своего мужа. В какой-то момент я оступилась, теперь все иначе»
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Жена Кержакова: «Я люблю своего мужа. В какой-то момент я оступилась, теперь все иначе» 

Спорт-Экспресс 55 минут назад
Фото: Спорт-Экспресс
Милана Кержакова, жена бывшего нападающего сборной России Александра Кержакова, поблагодарила супруга за поддержку и признала собственную неправоту в их конфликте.
Жена оклеветала Кержакова. Но он поддержал супругу
Ранее она обвинила Кержакова, что он отобрал ее ребенка. Впоследствии супруга бывшего футболиста призналась, что стала принимать наркотики после смерти отца и лечилась от наркозависимости. Кержаков, судя по посту в Инстаграме, простил жену и пообещал ей помочь справиться с проблемами.
"Ну вот, теперь вы все знаете, карты раскрыты, и секретов больше нет. Было совершенно огромное количество ошибок, было сложно, плохо, больно и, казалось, ничего нельзя уже изменить. Но изменить можно — важно услышать друг друга, быть честными, быть совестливыми и уметь прощать.
Мне стыдно, что вы стали свидетелями всего этого кошмара, в этом моя вина, и, я надеюсь, больше подобного никогда не произойдет. Мне очень важно, что спустя столько времени, спустя публичные скандалы, обиды, слезы и непонимания, мы с Сашей услышали друг друга. Услышали и решили друг другу помочь. Никто не знает, что будет дальше, никто не знает, как сложится жизнь, но уже услышать друг друга и принять — дорогого стоит.
Из прямого эфира вы все, конечно, уже поняли — я люблю своего мужа и в какой-то момент я оступилась, запуталась и не смогла выбраться. Теперь все иначе. У меня есть поддержка в его лице, есть вера в будущее и благодарность всем, кто помогает мне сейчас.
Не судите, а, пожалуйста, пожелайте нам справиться со всем этим, пережить, и больше никогда не возвращаться к такому большому кризису, в котором мы оказались", — написала Кержакова в Инстаграме.
Ну вот, теперь вы все знаете, карты раскрыты, и секретов больше нет. Было совершенно огромное количество ошибок, было сложно, плохо, больно и, казалось, ничего нельзя уже изменить. Но изменить можно — важно услышать друг друга, быть честными, быть совестливыми и уметь прощать. Мне стыдно, что вы стали свидетелями всего этого кошмара, в этом моя вина, и, я надеюсь, больше подобного никогда не произойдёт. Мне очень важно, что спустя столько времени, спустя публичные скандалы, обиды, слезы и непонимания, мы с Сашей услышали друг друга. Услышали и решили друг другу помочь. Никто не знает, что будет дальше, никто не знает, как сложится жизнь, но уже услышать друг друга и принять — дорогого стоит. Из прямого эфира вы все, конечно, уже поняли — я люблю своего мужа и в какой-то момент я оступилась, запуталась и не смогла выбраться. Теперь все иначе. У меня есть поддержка в его лице, есть вера в будущее и благодарность всем, кто помогает мне сейчас. Не судите, а, пожалуйста, пожелайте нам справиться со всем этим, пережить, и больше никогда не возвращаться к такому большому кризису, в котором мы оказались.
Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) 2 Июл 2018 в 10:21 PDT
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