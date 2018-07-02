«Мы разговариваем»: Николь Кидман поделилась секретом счастливой семейной жизни

Пусть злопыхатели продолжают обсуждать проблемы в браке голливудской актрисы Николь Кидман и ее мужа Кита Урбана — пара не собирается обращать внимание на них. Недоброжелатели будут всегда, но супруги не только не собираются разводиться, а с упоением признаются друг другу в любви.

Звезда Голливуда Николь Кидман и музыкант Кит Урбан отмечают 12 годовщину свадьбы, которая состоялась в 2006 году. Многие СМИ обсуждают семейную жизнь актрисы, которая ранее была замужем за кинозвездой Томом Крузом . Но те отношения в прошлом и селебрити счастлива в новом браке, в котором родились двое ее дочерей. Кидман опубликовала на своей странице видеоролик, в котором показала счастливые кадры со свадьбы: «Помню, как в этот день 12 лет назад мы были в церкви в Мэнли, Австралия. Кажется, будто это было вчера. Я счастлива. С годовщиной!»

Красавица дала интервью СМИ, в ходе которого раскрыла секрет счастливой семейной жизни. Оказывается, супруги придерживаются довольно странного правила — никогда не переписываться: «Мы разговариваем постоянно, мы современные, но мы не пишем сообщения друг другу, потому что я чувствую — иногда текст может быть неверно истолкован».

Актриса также отмечает, что не хотела бы, чтобы ее общение с мужем по тем или иным причинам стало достоянием общественности. Николь Кидман подчеркнула, что она с Китом Урбаном любит перезваниваться. Многие любители кино следят за жизнью своей любимицы и восхищаются ее красотой и мудростью: «В век современных технологий так важно сохранить живое общение, вы молодец!» «Надо брать пример с нее! Умная, красивая, успешная». «Спасибо, что поделилась секретом счастливой семейной жизни! Возьму на заметку!» «Мне этот Урбан не нравится, на женщину похож, но если моя любимая Николь с ним счастлива, значит, я за нее очень рада!» «Они прекрасно выглядят вместе! Счастья на долгие годы!» «О, а я думала, что таки разводятся! Хорошо, что слухи оказались неправдой, очень рада».

Не только Николь Кидман публично выражает свои чувства, ее супруг также не стесняется говорить и даже петь о своей любви к красавице-жене, которой недавно посвятил серенаду.

Публикация от Nicole Kidman (@nicolekidman) 25 Июн 2018 в 8:07 PDT